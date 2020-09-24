Тамбов, 24 сентября, 2020, 12:02 — ИА Регнум. В Тамбовской области 24 сентября подтверждено 39 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области зарегистрированы 7478 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 6529 пациентов, в том числе 17 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 46 человек.