Владивосток, 24 сентября, 2020, 12:00 — ИА Регнум. В России необходимо внедрять технологические решения, которые не позволят пьяным садиться за руль, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в Дальневосточном федеральном округе во Владивостоке.

Пьяный водитель

По его словам, всё больший общественный резонанс получают дорожно-транспортные происшествия, совершаемые водителями в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

«В связи с этим важно внедрять новые технологические решения, не позволяющие пьяным садиться за руль автомобиля», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, идея разработки концепции внедрения алкозамков, которые блокируют зажигание автомобиля для пьяного водителя, принадлежит Министерству промышленности и торговли. Данное ведомство намерено поддержать автопроизводителей в вопросе установки таких систем блокировки до 1 октября 2020 года.

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