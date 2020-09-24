Калуга, 24 сентября, 2020, 12:43 — ИА Регнум. В школах 15 муниципальных образований Калужской области в 2020 году открыто 42 «Точки роста». На это из федерального и областного бюджетов направлено почти 47 млн рублей. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки.

Скриншот страницы министерства образования Калужской области в «ВКонтакте»

С 1 сентября школьные центры «Точка роста» приступили к образовательной деятельности по основным и дополнительным программам в целях формирования современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по предметам «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Технология». Одним из главных направлений деятельности центров стало освоение дополнительных программам в формате проектной деятельности не только обучающимися конкретного центра, но и учащимися близлежащих школ.

В обучении используется современное высокотехнологичное оборудование и программное обеспечение: мощные компьютеры, видеокамеры, 3D-принтеры, тренажеры-манекены и квадрокоптеры.