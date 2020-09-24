США не могут четко объяснить, зачем им войска в Сирии – National Interest
Вашингтон, 24 сентября, 2020, 11:56 — ИА Регнум. Вашингтон не может дать четкого обоснования присутствия своих военных в Сирии, поскольку вся сирийская политика США представляет собой одно большое противоречие, пишетМайкл Р. Холл в статье, вышедшей 23 сентября в The National Interest.
Так, среди причин пребывания американских военнослужащих в Сирии в США называют необходимость борьбы с группировкой ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — задача, которую военные США уже выполнили.
Тем не менее сегодня противостояние Москве в Сирии выродилось в потасовки двух ядерных сверхдержав на бронетехнике за место на дороге, тогда как о курдах в Вашингтоне в последнее время нечасто вспоминают. Попытки же обучить противников сирийского правительства военному искусству закончились позорным провалом для США, когда поддерживаемые ЦРУ боевики стали сражаться с радикалами, поддерживаемыми Пентагоном.
Затем, совсем недавно президент Дональд Трамп заявил с помпой о том, что план США состоит в том, чтобы «обезопасить нефть». В результате администрация Трампа создала условия для работы одной американской компании по установлению контроля над рядом нефтяных месторождений в раздираемой войной стране. По словам главы Белого дома, именно в этом состоит причина для сохранения последних нескольких сотен американских военнослужащих в Сирии. Дело в том, что обеспечение американского доступа к сирийской нефти требует поддержания определенного уровня безопасности. Говоря проще, оно требует бесконечной оккупации Сирии.
Так, Трамп также подчеркнул необходимость оставить небольшой контингент войск в Сирии тем, что Израиль и Иордания просили его об этом.
Тем не менее основной причиной пребывания американского контингента в Сирии было стремление свергнуть действующую власть, которое подразумевает сохранение территориального разделения республики в неутихающей гражданской войне. Именно поэтому США первоначально пошли на поставки оружия противникам Башара Асада и поэтому же после уничтожения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) американские войска по-прежнему находятся в Сирии. США необходимо признать то, чем является пребывание американских войск в Сирии — рэкетом.