Кызыл, 24 сентября, 2020, 11:55 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки специалисты выявили 30 новых носителей коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, общее число зарегистрированных случаев достигло 7547.

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Новые случаи выявлены в Кызыле, Тандинском, Монгун-Тайгинском, Тоджинском и других районах. В стационарах Кызыла лечатся 57 тяжёлых пациентов, семеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«За последние сутки выписано с выздоровлением 34 пациента, в том числе с лабораторно-подтвержденным covid 19 — 27. За весь период выздоровело 6955 человека с лабораторно-подтвержденным диагнозом», — добавили в минздрае.

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