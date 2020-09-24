Барнаул, 24 сентября, 2020, 11:38 — ИА Регнум. Алтайский общественник, председатель ТСЖ «Красноармейский 53» Константин Емешин не видит необходимости во введении новых правил поверки бытовых счетчиков. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он заметил, что в России должным образом не работает ни одна из глобальных информационных баз:

Иван Шилов ИА REGNUM Счётчик

«На работу нашего ТСЖ новые правила поверки счетчиков никак не влияют. Дело в том, что цена поверки счетчиков соизмерима со стоимостью нового счетчика. Поэтому мы рекомендовали жителям покупать новые счетчики, а они уже проходили поверку на заводе-изготовителе. Для поверки общедомовых счетчиков мы все равно обращаемся в специализированную организацию, поскольку теплосчетчики имеют несколько устройств, которые проверяются в разных организациях.

А в данном случае кто-то «срубил бабла» для создания единого регистра всех счетчиков в масштабе всей страны. Хотя ведение единого регистра имеет смысл иногда, так как некоторые коммерсанты атакуют жителей рассылкой квитанций якобы за поверку счетчиков. Но реально в России ни одна такая глобальная база данных не работает, и поэтому мошенники обойдут и эту формальную преграду.

Ибо в России нет ни одной работающей базы данных. Например, недавно обнаружили упущения в учете пенсионеров. А мы в ТСЖ столкнулись с тем, что в Росреестре мы не можем получить достоверные и полные данные о собственниках квартир. Еще один пример неработающих глобальных систем в ЖХ — это «ГИС ЖКХ», где тоже есть раздел о счетчиках и сроках их поверки. Но одни «ушлые ребята срубили бабло» за создание ГИС ЖКХ, а в данном случае другие «срубили бабло» за ведение регистра поверки счетчиков. А когда копнешь глубже, то найдешь коррупцию чиновников, которые продвигают подобные «Новые правила…»

Как уже сообщало ИА REGNUM, новые правила проверки бытовых счетчиков вступили в действие с 24 сентября, пишет «Российская газета». Теперь факт проверки будет подтверждаться только в электронном виде. Бумажные свидетельства о поверке счётчиков теряют юридическую силу.