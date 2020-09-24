Ярославль, 24 сентября, 2020, 11:31 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров 23 сентября направил в адрес губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова и председателя областной думы Алексея Константинова мотивированные предложения по оптимизации специальных налоговых режимов.

Yarregion.ru Альфир Бакиров

Речь идет о преобразовании УСН (упрощёнки), ПСН (патента) и НПД (налога на профессиональный доход). Уполномоченный подчеркивает, что изложенные в письме инициативы позволят предпринимателям на ЕНВД максимально безболезненно перейти на другие спецрежимы в случае отмены вменёнки с 2021 года. Как известно, на сегодняшний день Правительство РФ считает для себя вопрос о продлении ЕНВД закрытым и возвращаться к его обсуждению не планирует.

В частности, на упрощенной системе налогообложения предлагается на переходный период снизить вдвое налоговые ставки, предельный размер численности работников увеличить со 100 до 150 человек, а разрешенный годовой доход — до 300 млн рублей (вместо 150 млн, которые режим разрешает сейчас).

Предлагаемые изменения для патентной системы налогообложения — увеличить максимально возможную численность наёмных работников с 15 до 100 человек и лимит по сумме полученного дохода до 120 млн рублей.

Ряд изменений предлагается внести и в законодательство о применении налога на профессиональный доход, который на территории Ярославской области действует с 1 июля. Здесь предложено предоставить регионам право самостоятельно снижать налоговые ставки при расчетах с физическими и юридическими лицами, а также установить лимит по сумме полученного дохода, исходя из МРОТ в субъекте РФ (не более 200 МРОТ).

Альфир Бакиров отметил, что предлагаемые инициативы — результат работы уполномоченных по защите прав предпринимателей большинства регионов страны. Предложения будут вынесены на обсуждение органов власти и бизнес-объединений для дальнейшей проработки и подготовки законодательных инициатив в Госдуму.