Иркутск, 24 сентября, 2020, 11:26 — ИА Регнум. Жителей Иркутской области предупредили об ухудшении погоды и заморозках. Как сообщает сегодня, 24 сентября, региональное ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные синоптиков, в ближайшие несколько суток в регионе ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15−20 м/с, 26 сентября в западных районах — до 19−24 м/с.

МЧС Снег в Приангарье

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25 сентября днём в горах Восточного Саяна, 26 сентября в западных, северо-западных, Киренском и центральных районах местами ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Как уже сообщало ИА REGNUM, серия циклонов северо-западного происхождения, с обширными массивами плотной облачности, минуя Европейский антициклон с северо-восточной стороны, устремляются вглубь Сибири и несут с собой осадки и холод.