Вашингтон, 24 сентября, 2020, 11:20 — ИА Регнум. Американская система выборов президента страны бесчестна, а в нынешней обстановке тем более не может гарантировать приемлемого отражения мнений избирателей, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 24 сентября, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа.

Todayifoundout.com Республиканская и Демократическая партии США

Как сообщалось ранее, Трамп на пресс-конференции не стал отвечать на вопрос, «гарантирует» ли он мирную передачу власти после президентских выборов. При этом он отметил, что убежден — ничего передавать не понадобится, поскольку он выиграет выборы.

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« Американская система выборов президента страны бесчестна и отвратительна. В той обстановке, которую мы сейчас наблюдаем в США, она тем более не может гарантировать приемлемое отражение мнений избирателей. Всё будет решаться политической волей команд Трампа и Байдена — Харрис и стоящих за ними сил. Именно поэтому вопрос о «мирной передаче власти» не имеет смысла, и Трамп ответил на него лучшим в данных обстоятельствах способом.

В этой связи хочу ещё раз вернуться к позиции тех стран и организаций, которые сегодня заявлениями о «фальсификации выборов» и «непризнании» Александра Лукашенко президентом Белоруссии пытаются вмешиваться во внутренние дела этой страны. Избрание следующего президента США точно будет менее законным, чем избрание вступившего в должность президента Белоруссии, но они по этому поводу будут помалкивать, поздравляя того, кто навяжет Америке свою волю, и желая ему дальнейших успехов. Вот их суть, вот их мораль. Нам надо исходить именно из этого: политические подходы Европейского союза в целом, большинства его стран-членов, других сателлитов США аморальны. В качестве даже относительного критерия они ничтожны, а для самой Европы — вредны.