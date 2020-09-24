Барнаул, 24 сентября, 2020, 11:14 — ИА Регнум. Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия»), который является главой рабочей группы по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием, высказал неудовольствие тем, как организовано школьное питание в Алтайском крае. Его слова цитирует газета «Бийский рабочий».

Nso.ru Школьная столовая

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Заслушав доклад заместителя министра образования Алтайского края Ларисы Терновой, депутат не сдержал эмоций:

«Родители заявили, что детям не дают мяса. Вы, видимо, провели какую-то психологическо-терапевтическую акцию — не знаю, кого вы туда приглашали? Этого нашего гипнотизера, который рассасывал швы? И сказали, что в следующем году будете мясом кормить. И это называется «все хорошо»? Не стыдно вам такие доклады делать?» — возмутился Онищенко.

Депутат посчитал необходимым направить в Алтайский край комиссию: ему известно, что 700 школ края имеют полный износ оборудования. Парламентарий заявил также, что, по его данным, из 1025 школ, работающих в крае, 700 школ ни по каким параметрам не соответствуют самым элементарным требованиям по пищеблокам, в 238 нет помещений, в 700 износ технологического оборудования более 80%.

«Ни в одном субъекте РФ такого нет», — отметил Геннадий Онищенко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, нарекания по поводу организации горячего питания в алтайских школах возникали неоднократно. К примеру, после поручения президента России Владимира Путина обеспечить бесплатными обедами всех учеников начальной школы выяснилось, что те, кто учится в первую смену, питаются менее калорийно, чем те, кто приходит в школу к обеду.

К тому же бесплатное питание оказалось не таким уж бесплатным: родителям учеников приходится доплачивать за сервировку стола.