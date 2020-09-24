Махачкала, 24 сентября, 2020, 11:09 — ИА Регнум. Количество случаев смерти пациентов с COVID-19 в Дагестане, по данным на 10:30 24 сентября, достигло 571, сообщил федеральный оперативный штаб. За прошедшие сутки в республике, как и днем ранее, умерли семь человек с подтвержденным диагнозом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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К настоящему времени в Дагестане зарегистрировано более 12,9 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа. Накануне в республике инфекцию выявили у 82 человек. Отметим, что с 8 сентября данный показатель в регионе не опускается ниже 80.

За минувшие сутки в Дагестане выздоровели 77 пациентов с COVID-19. Всего в республике с начала пандемии переболели более 11,1 тыс. носителей инфекции, или около 85,9% заразившихся.