Калуга, 24 сентября, 2020, 11:25 — ИА Регнум. Калужский Центр управления регионом еженедельно мониторит почти 1500 сообщений, ведет аналитику и выявляет первопричину возникновения жалоб. Об этом 23 сентября завил заместитель губернатора области Дмитрий Разумовский в ходе онлайн-встречи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве цифрового развития.

Фото министерства цифрового развития Калужской области Дмитрий Разумовский на онлайн-встрече рассказал о деятельности Центра управления регионом

Центр управления регионом — это новая система организации работы с сообщениями граждан. Сотрудники ЦУРа формируют простую для восприятия информацию разъяснительного характера и размещают этот ответ в социальные сети. Среди ключевых задач Центра: формирование карты проблем, повышение эффективности и рейтингование работы органов государственной власти, четкая адресная коммуникация с жителями через социальные сети, проведение различных опросов.

«Это не сall-центр, это та система, которая позволяет по-новому отрабатывать сообщения, сокращать сроки, оптимизировать процессы, упрощать взаимодействие человека и органов власти. Она помогает сделать работу с заявителем более оперативной и прозрачной. Сотрудники Центра — профессионалы своей отрасли, понимающие, на какие рычаги нужно быстро надавить, чтобы та или иная проблема была решена», — сказал Дмитрий Разумовский.