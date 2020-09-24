Санкт-Петербург, 24 сентября, 2020, 10:52 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге владельца сети спортивных клубов Fitness House, крупного предпринимателя Алексея Фурсова привлекли к административной ответственности после отравления детей хлором в бассейне одного из клубов. Клуб на улице Ярослава Гашека «Престиж» закрыли на 60 суток, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Fitness House Бассейн клуба, где произошло ЧП

Напомним, 18 сентября в этом фитнес-клубе в Купчино восемь детей 7−8 лет и подросток 15 лет получили ингаляционное отравление хлором. Пяти пострадавшим понадобилась госпитализация, в том числе двоих поместили в реанимационное отделение. В настоящий момент четверо из пяти госпитализированных детей уже выписаны домой. В реанимации из пострадавших никого не осталось.

По данному факту было возбуждено уголовное и административное дела. Кроме того, в результате проверки городского управления Роспотребнадзора были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Среди них названы такие: помещений водоподготовки подтоплено, частично замусорено, технологическое оборудование изношено, имеются дефекты инженерных коммуникаций, часть вышедших из строя автоматических станций хлорирования не демонтирована. Надзорное ведомство обратилось в суд.

В результате Фрунзенской районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел материалы о привлечении к административной ответственности индивидуального предпринимателя Алексея Фурсова.

«Суд посчитал, что указанные нарушения возможно предотвратить только приостановлением деятельности ИП А.В. Фурсов (водный комплекс фитнес-клуба Fitness House) по адресу Санкт-Петербург, улица Ярослава Гашека, д. 17, литера А. Деятельность ИП приостановлена на 60 суток», — говорится в сообщении.

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Напомним, органы СКР по Санкт-Петербургу возбудили и расследуют уголовное дело по факту ЧП с детьми в бассейне.