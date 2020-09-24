Москва, 24 сентября, 2020, 10:20 — ИА Регнум. Законопроект, запрещающий изъятие домашних животных за долги, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» Владимир Бурматов и Павел Крашенинников, передает корреспондент ИА REGNUM 24 сентября.

Герард (Геррит) Доу. Спящий щенок. 1650

Предлагается привести в соответствие действующее законодательство и установить запрет на изъятие по долговым обязательствам домашних животных — кошек, собак и так далее, по аналогии с запретом на изъятие сельскохозяйственных животных.

Сейчас действует также запрет на изъятие животных, которые не используются в предпринимательской деятельности.

Авторы напоминают, что в России действует закон, который фактически определил, что животное не является «вещью», а является живым существом, испытывающим эмоции, в том числе боль и страдания.

Кроме того, в Конституцию РФ внесены поправки, которые устанавливают принципы формирования в обществе ответственного отношения к животным.