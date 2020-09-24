Ижевск, 24 сентября, 2020, 10:19 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 24 сентября выявили 81 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 81 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений с начала пандемии составило 4739 человек, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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За последние сутки выписаны 83 человека, всего в момента начала наблюдения выздоровели 3507 жителей Удмуртии. 87 человек скончались от последствий заражения коронавирусом, один человек — за минувшие сутки.

За вычетом всех выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1145 человек.

Как сообщало ИА REGNUM по состоянию на 23 сентября в регионе с начала пандемии провели 351 427 исследований для выявления заражений коронавирусом. За предыдущие сутки лаборатории республики провели 2976 тестов. С начала пандемии максимальное число тестов было выполнено по состоянию на утро 20 сентября — 4087 исследований.

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