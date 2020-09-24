Ярославль, 24 сентября, 2020, 10:08 — ИА Регнум. Турпоток в Ярославской области за 8 месяцев сократился более чем втрое (на 67,4%) по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает портал правительства Ярославской области.

Ярославль

Всего в январе-августе область, по данным региональных властей, посетили 1 млн 43 тысячи туристов, в то время как в прошлом году за то же время — 3 млн 200 тысяч.

Итоги летнего туристического сезона 2020 года чиновники подвели на заседании областного правительства 23 сентября.

«Пандемия коронавируса нанесла отрасли серьезный ущерб. Период простоя в течение нескольких месяцев весны и лета стал причиной значительного снижения турпотока в регион, даже с учетом роста на 5,8 процента в первом квартале», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Как сообщил и. о. директора департамента туризма Владимир Лысенко, в этом году особой популярностью пользовались уединенный отдых вдали от города, оздоровительный, экологический и сельский туризм, а также автопутешествия внутри страны.