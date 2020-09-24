Сан-Хосе, 24 сентября, 2020, 10:08 — ИА Регнум. «Партия народного авангарда» Коста-Рики осудила США за интервенцию в Латинскую Америку и назвала госсекретаря США Майка Помпео «посланником смерти». Об этом говорится в заявлении партии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помпео. Дипломатия

«Мы осуждаем вмешательство Соединенных Штатов против тех, кто не преклоняет голову перед их присутствием [в Латинской Америке]. Присутствие госсекретаря США Майка Помпео в Южной Америке является ещё одним примером намерений правительства Дональда Трампа дестабилизировать Венесуэлу, принести войну и смерть», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что коммунисты отвергают «визит» посланника смерти Помпео», а также его заявление, сделанное год назад в Коста-Рике и поддержанное местными властями: «Посланник смерти» стремится не только заблокировать ввоз продуктов питания, лекарств и топлива в Венесуэлу, но и пытается уничтожить ее систему водоснабжения, поставок электричества и движения общественного транспорта в ходе преступной демонстрации геноцида. Он также пытается вторгнуться [в страну], спровоцировать террористические акты и убить людей».

Партия осудила политику интервенции США в отношении Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, а также призвала к международной солидарности.