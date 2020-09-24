Бас-Тер, Франция, 24 сентября, 2020, 10:34 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран объявил о введении режима «максимальной угрозы» в городе Экс-ан-Прованс и в столице заморского департамента Гваделупа Бас-Тер в связи с распространением вируса SARS-CoV-2. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В ходе пресс-конференции Веран заявил, что на указанных территориях уровень заражений превысил порог 250 случаев на 100 000 человек. По этой причине там вводится режим «максимальной угрозы».

«С понедельника закрыты все бары и рестораны, как и любые другие общественные учреждения», — добавил министр.

Также Веран призвал работодателей по мере возможности переводить сотрудников на удаленную работу. «Это нужно для того, чтобы нам не пришлось соблюдать жесткие карантинные меры более двух недель», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 13 072 новых случаев заражения, что на 3000 человек больше, чем днем ранее.