Москва, 24 сентября, 2020, 10:06 — ИА Регнум. Третий в нынешнем году полк зенитных ракетных систем (ЗРК) С-400 «Триумф» досрочно передан концерном «Алмаз-Антей» Минобороны России. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба концерна.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК С-400

«Алмаз-Антей» в рамках обязательств по государственному оборонному заказу досрочно передал Минобороны РФ очередной полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу рассказал, что перевооружение в Восточном военном округе двух ракетных зенитных полков на комплексы С-400 и двух ракетных дивизионов на комплексы «Бук-М1−2» будет проведено до конца текущего года.