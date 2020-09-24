Кострома, 24 сентября, 2020, 10:03 — ИА Регнум. В Костроме коронавирус обнаружили в государственном университете и музыкальном колледже — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева ИА REGNUM Костромской музыкальный колекдж

Новую инфекцию выявили у преподавателя юридического института им. Ю.П. Новицкого Костромского государственного университета, об этом сообщает Kostroma. Today. На дистанционное обучение до 5 октября направлены студенты 1 и 2 курсов. Часть педагогов, общавшихся с инфицированным преподавателем, остаются на карантине.

Также, в Костромском музыкальном колледже, где обучается около 200 студентов, диагноз COVID-19 подтвердился у одной из преподавательниц. Семерых учеников, находящихся в тесном контакте с педагогом, отправили на карантин до 1 октября. Как пояснила корреспонденту информационного агентства директор колледжа Татьяна Репина, других случаев инфекции в образовательном учреждении пока не фиксировалось. Переводить всех студентов колледжа на дистанционное обучение не планируется.

Напомним, что ранее случаи заражения фиксировались в школах и лицеях Костромской области. По последним данным новую инфекцию обнаружили в 11 общеобразовательных организациях региона.