Вашингтон, 24 сентября, 2020, 10:00 — ИА Регнум. Китай опередил США, после окончания Второй мировой войны считавшиеся непревзойденными в этой области, по мощи своих ВМС, сообщает 24 сентября The Economist.

Took-ranch Корабли флота КНР

Об этом свидетельствует новый доклад Пентагона, согласно которому на сегодняшний день в распоряжении КНР находится около 350 кораблей и подводных лодок. При этом у США в настоящее время имеется всего 293 корабля.

Более того, благодаря модернизации ВМС КНР китайский военный флот обладает широкой вариативностью в плане потенциала, размера и набора кораблей.

В Пентагоне уже подчеркнули свое намерение принять меры, чтобы сократить отставание от КНР.