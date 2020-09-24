Москва, 13 ноября, 2014, 09:43 — ИА Регнум. Роскомнадзор распространит «антипиратский закон» на музыку с 1 декабря 2014 года. Контролирующий орган начнёт включать в чёрные списки сайты с контрафактной музыкой и текстами книг, передает РСН.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 августа 2013 года в России начал действовать закон о защите интеллектуальных прав в интернете («антипиратский закон»). Сайты с пиратским видео блокируются Роскомнадзором.

Напомним, что «антипиратский закон» 21 июня 2013 года приняла Государственная дума. Документ определяет порядок ограничения доступа к интернет-ресурсам и закрепляет правовые основания для их закрытия.