Челябинск, 24 сентября, 2020, 09:47 — ИА Регнум. В Челябинской области за 23 сентября скончались три человека с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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56-летняя женщина умерла от COVID-19. А 70-летняя и 85-летняя пациентки скончались от других причин.

C начала пандемии от ковида скончались уже 119 человек. Ещё 340 ушли от других заболеваний.