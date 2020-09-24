Кострома, 24 сентября, 2020, 09:38 — ИА Регнум. Накануне отопительного сезона в городе Буй Костромской области сложилась сложная ситуация в системе жилищно-коммунального хозяйства. Пять котельных города обесточены за долги по электроэнергии. От их работы зависит подключение 11 домов. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Буя, если переговоры с энергетиками не приведут к желаемому результату, жилища будут обогревать с помощью генераторов на дизельном топливе.

Кроме того Костромское УФАС установило, что буйские объекты системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения незаконно использовались частной организацией в течение 8 лет.

Поводом для проверки антимонопольного ведомства стали обращения следственного комитета и руководителей двух частных организаций. Специалисты выяснили, что имущество, принадлежавшее Муниципальному унитарному предприятию «Жилкомсервис» на праве хозяйственного ведения было передано в аренду частной компании ООО «Тепловодоканал» без проведения торгов.

Договор не предусматривал модернизацию коммуникаций и не стимулировал арендатора повышать качество услуг. УФАС усмотрело в действиях буйской администрации, муниципального предприятия «Жилкомсервис» и ООО «Тепловодоканал» сговор и выдало предписание, согласно которому чиновники должны расторгнуть существующий договор, провести аукцион и передать муниципальные сети победителю конкурса.