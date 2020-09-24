Москва, 24 сентября, 2020, 09:30 — ИА Регнум. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ни он, ни его компания не боятся конкуренции с «Яндексом», который, по сообщениям СМИ, планирует выкупить «Тинькофф банк». Об этом он заявил агентству Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Греф. Сбербанк

«Мы не боимся конкуренции и уважаем наших конкурентов», — сказал Греф.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания «Яндекс» предварительно договорилась о покупке «Тинькофф банка». Основатель банка Олег Тиньков назвал сделку «скорее слиянием, а не продажей».