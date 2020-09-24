Шахты, Ростовская область, 24 сентября, 2020, 09:24 — ИА Регнум. В Ростовской области машина скорой медпомощи столкнулась с легковым автомобилем. В результате аварии пострадали два фельдшера и водитель. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 24 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло на регулируемом перекрестке в Шахтах около 22:30 мск. На пересечении улицы Советской и проспекта Карла Маркса столкнулись карета скорой помощи Fiat Ducato и Renault Logan. Известно, что автомобиль скорой ехал на запрещающий сигнал светофора с включённым спецсигналом.

В результате ДТП пострадали водитель и два фельдшера Fiat Ducato. Пациент, находящийся в карете скорой помощи, не пострадал. Его доставили в больницу на другом автомобиле. По факту автоаварии проводится проверка.