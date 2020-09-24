Санкт-Петербург, 24 сентября, 2020, 09:38 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге вновь выстраиваются очереди в больницы из автомобилей скорой помощи. Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный директор частной службы скорой помощи «Корис» Лев Авербах.

Facebook.com/profile.php?id=100044157863149 В Петербурге вновь выстроились очереди из «скорых» (цитата со страницы Льва Авербаха)

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По его словам, 23 сентября очередь из 18 автомобилей скорой помощи с пациентами с подозрением на COVID-19 наблюдалась в Покровскую больницу.

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«Среднее время сдачи одного пациента в приёмном отделении — примерно 20 минут», — уточнил Авербах.

Отметим, Покровская больница одна из 12 взрослых и одного детского медучреждения города, которая принимает коронавирусных пациентов и с внебольничной пневмонией. Ранее городскими властями было объявлено, что из-за ухудшения эпидемической ситуации и сокращения коечного фонда возобновляет работу временный инфекционный госпиталь в пансионате «Заря».

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Напомним, в Петербурге с начала сентября идет рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За 22 сентября зафиксировано 208 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 41 359 случаев заражения. От COVID-19 скончались 2817 человек. Выздоровели 28 141 человек.