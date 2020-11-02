Карантин и дистанционка: обучение в условиях коронавируса – все новости
В Оренбурге с 1 сентября горячее питание в школах бесплатно получают 98,89% учеников начальных классов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.
По данным Управления Роспотребнадзора по региону, с начала нового учебного года острых вопросов по организации питания не возникало, а мелкие решаются в штатном порядке. Все требования к работе столовых в условиях распространения коронавирусной инфекции соблюдаются. Каждый класс приходит в столовую по своему отдельному расписанию.
На питание каждого ученика начальной школы выделяется дотация из федерального и областного бюджетов — 53,80 рубля на ученика, а также из муниципального — 5 рублей.
Об этом: В Оренбурге 98,9% школьников начального звена получают бесплатное питание
Роспотребнадзор продолжает реализацию мероприятий, направленных на продвижение принципов здорового питания и создание в России среды, способствующей ведению здорового образа жизни.
Исследования по мониторингу состояния школьного питания пройдут в период с 21 сентября по 12 октября 2020 года, в 24 пилотных российских регионах, во всех российских общеобразовательных учреждениях.
«Основные задачи мониторинга включают в себя такие показатели, как оценка фактического питания: какие продукты потребляют, в каком количестве, сколько раз в день, что едят дети в организованных коллективах и дома, какие региональные особенности и, главное, насколько рацион отвечает принципам здорового питания по сахару, соли, трансжирам и наличию необходимых микронутриентов», — отметила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Созданный в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» первый мобильный технопарк «Квантотрак» начал работать в Пензенской области. Обучение на его базе пройдут ученики 5−11 классов, проживающих в сельской местности, по программам инженерного направления. Первую остановку мобильный технопарк «Квантотрак» совершил в школе №1 поселка Мокшан.
Подробности в материале: В Пензенской области мобильный технопарк приедет в отдаленные школы
Семь общеобразовательных школ, детский сад и медицинский колледж закрыли в Кемеровской области из-за заражения коронавирусом их учащихся и сотрудников. Об этом 24 сентября сообщила на брифинге начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по региону Маргарита Новоселова.
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В Приморском крае школьники обожглись бактерицидной лампой. Всё случилось в средней школе в селе Анучино. Семеро девятиклассников пожаловались на боли в глазах, одного увезли на скорой.
Цитата breakingmash.
В Оренбургской области постепенно возобновляют свою деятельность учреждения дополнительного образования. Занятия в них проводят по новым правилам, с учетом текущей эпидобстановки. Родительское сообщество отмечает, что педагоги, прежде чем сформировать расписание работы кружка, секции, музыкальной школы, интересуются расписанием в основной школе и «подстраиваются под своих подопечных».
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«Третьеклассники одной из читинских школ поделились своим впечатлением о питании в школьной столовой. По словам детей, их кормят хорошо, вкусно и круто. Напомним, с нового учебного года во всех школах Забайкальского края для учеников 1−4 классов организовано бесплатное горячее питание», — 75.ru.
В Республике Карелия из-за карантина по коронавирусной инфекции более 620 школьников и 130 студентов переведены на дистанционное обучение. Кроме того, более 1100 школьников учатся из дома из-за карантина по ОРЗ.
Читайте также: В Карелии из-за COVID-19 более 600 школьников переведены на «дистанционку»
Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия»), который является главой рабочей группы по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием, высказал неудовольствие тем, как организовано школьное питание в Алтайском крае. Его слова цитирует газета «Бийский рабочий».
Заслушав доклад заместителя министра образования Алтайского края Ларисы Терновой, политик не сдержал эмоций:
«Родители заявили, что детям не дают мясо. Вы, видимо, провели какую-то психологическо-терапевтическую акцию — не знаю, кого вы туда приглашали? Этого нашего гипнотизера, который рассасывал швы? И сказали, что в следующем году будете мясом кормить. И это называется «всё хорошо»? Не стыдно вам такие доклады делать?», — возмутился Онищенко.
Читайте подробнее: «Не стыдно?»: Онищенко раскритиковал питание в алтайских школах
Школам Кабардино-Балкарии из-за распространения коронавируса приходится работать в непростых условиях. Не прошло и месяца с начала нового учебного года, как пришлось полностью закрыть на карантин одну школу, в которой учатся 149 школьников. Еще в пяти учреждениях образования частично закрыты группы и классы, пишет ТАСС.
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В Новосибирске из-за коронавируса на карантин закрыли 54 класса в общеобразовательных школах и девять групп в детских садах. Все случаи «заносные», заражения в самих образовательных и дошкольных учреждениях не зарегистрировано. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщил мэр города Анатолий Локоть.
Градоначальник отметил, что все секции и кружки дополнительного образования продолжают работать в обычном режиме.
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В образовательных организациях Иркутской области необходимо усилить контроль за соблюдением масочного режима. Такое поручение дал сегодня, 23 сентября, на заседании оперативного штаба губернатор региона Игорь Кобзев.
«Прошло три недели учебного года. Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зафиксированы в 34 образовательных организациях области, это 55 детей и 17 взрослых, в связи с этим часть классов ушли на дистанционное обучение. Чтобы не допустить дальнейшего роста таких случаев, необходимо усилить все противоэпидемиологические меры», — отметил глава региона.
В школах Грузии, где обучение ведется в очном формате, родители смогут перевести своих детей на дистанционное обучение. Об этом, как передает агентство Report, 24 сентября заявил министр образования страны Михаил Чхенкели.
Об этом: Угроза коронавируса: детей в Грузии разрешат переводить на «дистанционку»
Сами учителя в московских школах жалуются на некорректную работу тепловизоров, установленных в учебных заведениях. Они показывают температуру 34−35 градусов, что не соответствует действительности.
Дистанционное обучение становится нормой. Сейчас на удалёнку переводят классами, если выявляют заболевшего коронавирусом. Впереди — сезон простуд и гриппа. Родители, в основной своей массе, не доверяют такому обучению, считая, что так дети ничего не усваивают из программы.
В новом учебном году учителя Москвы обязаны вести дистанционные уроки через Microsoft Teams. Zoom под запретом.
В Ростовской области случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 35 школах. При этом информация о масштабах эпидемии в общеобразовательных организациях появилась только сегодня, 24 сентября, передаёт ИА REGNUM.
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«Раньше ребенок ходил на программирование и дизайн. Занимался в школе компьютерами и робототехникой. А теперь в школе никак не могут открыть запись в кружок, объясняя это какими-то трудностями и отсутствием разрешения от столичного департамента. Так подростки будут просто шататься по улице. Разве занятие в школе, пусть и учеников из разных классов, опаснее? Все равно все они общаются до и после школы. О каких мерах безопасности может идти речь. Над чиновниками смеются даже дети», — возмущается мама 7-классника из московской школы.
Читайте также: «Дети теряют здоровье!» — родители недовольны ограничениями в школах
В Киргизии учителей готовят к работе в дистанционном формате. Для них разработаны видеоуроки, которые могут быть использованы в учебном процессе. Это пособие, демонстрирующее современные подходы к организации образовательного процесса и содержащее рекомендации по разработке уроков с элементами медиа и информационной грамотности.
Обучение в школах и вузах Москвы не планируют пока переводить в обязательный для всех дистанционный формат. Как уточнили в пресс-службе Собянина, рекомендации по удаленке касаются только крупных компаний.
В тульском Центре образования №25 из-за превышения эпидемического порога по гриппу и ОРВИ 13 классов перешли на дистанционное обучение. У одного из педагогов ЦО №25 выявлен коронавирус. Контактировавшие с ним лица отправлены на карантин.
По данным Роспотребнадзора РТ, в Татарии в среднем каждый день на фильтре отстраняют от занятий более 200 детей. Всего с 1 сентября не допущено до занятий около 3,5 тысяч детей с температурой и симптомами ОРВИ. Это позволило не допустить распространения инфекции в детских коллективах. Такие данные озвучила глава ведомства на заседании Госсовета 24 сентября.
В Кемеровском государственном университете выявлен случай заражения коронавирусом. COVID-19 подтверждён у одного из студентов. Учащихся нескольких направлений отправили на «удаленку».
Читайте также: Студент Кемеровского госуниверситета заразился коронавирусом
Министерство образования и науки Алтайского края опровергло заявление главы рабочей группы Госдумы Геннадия Онищенко о неготовности школ региона обеспечивать горячее питание. Чиновники отмечают, что в крае ежегодно направляют 50 млн рублей на обновление оборудования в школьных столовых, а ввести в рацион завтраков мясо просили лишь в Барнауле.
В Северной Осетии закрыли на карантин из-за коронавируса 16 классов, три группы в трех детских садах, а также полностью закрылись три детских сада в городе Алагире и селах Дигора и Чермен, сообщила ГТРК «Алания».
Подробности в материале: В Северной Осетии из-за коронавируса начали закрывать детские сады и классы
Отстающие ученики просто перестанут получать знания в условиях дистанционного обучения, расслоение между «отличниками» и «троечниками» усилится. Такие выводы по результатам опроса родителей сделали в Центре компетенций в сфере онлайн-образования и цифрового корпоративного обучения EdCrunch University на базе НИТУ «МИСиС».
"Если так называемая новая реальность в условиях пандемии продолжится, то российское школьное образование создаст колоссальное расслоение между детьми», — приводит слова директора EdCrunch University Нурлана Киясова РБК.
Об этом: Дистанционное обучение усиливает расслоение между детьми — опрос
В Кемеровской области на дистанционное обучение переведены сразу девять образовательных учреждений: семь школ, детский сад и медицинский колледж. Об этом на брифинге сегодня, 25 сентября, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по региону Маргарита Новоселова.
По данным на 24 сентября в кемеровских школах выявлено 114 случаев заражения коронавирусом, в техникумах и колледжах — 23, в высших учебных заведениях — 15, в детских садах — 35, в учреждениях дополнительного образования — восемь.
Подробности в материале: На дистанционное обучение из-за COVID-19 переведены сразу семь школ
Министерство образования Алтайского края заявило об отсутствии в регионе социальной напряженности в вопросах организации бесплатного горячего питания школьников. Как передает корреспондент ИА REGNUM, эту информацию можно считать своеобразным ответом на выпады депутата Госдумы Геннадия Онищенко («Единая Россия»), который, являясь главой рабочей группы по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием, высказал неудовольствие тем, как организовано школьное питание в Алтайском крае, и посчитал необходимым направить в Алтайский край комиссию.
Не давая оценку самому заявлению парламентария, алтайские чиновники, в частности, пишут:
Об этом: «Словоблудие года»: что ответили алтайские чиновники на выпады Онищенко
Носители коронавируса выявлены в 38 общеобразовательных учреждениях Воронежской области, по данным на 24 сентября. Данные прозвучали на заседании регионального оперативного штаба, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.
Читайте подробнее: В 38 воронежских школах выявлен коронавирус
Низкое качество интернет-соединения назвал главным недостатком дистанционного обучения каждый третий родитель российского школьника. Таковы результаты опроса, проведённого Центром компетенций в сфере онлайн-образования и цифрового корпоративного обучения EdCrunch University, созданным на базе НИТУ «МИСиС».
Среди опрошенных на плохой интернет пожаловались 34%. Еще 29% отнесли к основным недостаткам перебои в работе онлайн-платформ. Каждый пятый считает, что у учителей низка цифровая грамотность, 10% указали на низкую мотивацию учащихся, а 7% — на недостаточное качество цифрового контента.
Подробности в материале: Родители школьников назвали основные минусы дистанционного обучения
В Татарии с начала учебного года среди школьников и студентов вузов зарегистрированы 19 единичных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Среди заболевших есть как педагоги, так и учащиеся. Групповых очагов заражения с начала учебного года нет ни в одном образовательном учреждении республики.
Читайте подробнее: В Татарии раскрыли число случаев заражения SARS-CoV-2 в школах и вузах
В Республике Карелия за прошедшие сутки почти 80 школьников были переведены на дистанционное образование из-за COVID-19. Также еще шесть классов вышли с карантина по ОРВИ.
Читайте также: В Карелии за сутки почти 80 школьников ушли на «дистанционку» из-за COVID
Педагоги Забайкальского края, занимающиеся классным руководством, в сентябре получат 79 миллионов рублей «президентских» выплат. Об этом сообщает сегодня, 25 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова первого вице-премьера правительства региона Андрея Кефера.
«Из федерального бюджета Забайкалье в 2020 году на эти цели получит порядка 330 миллионов рублей. Плюс средства краевого бюджета — это около 44 миллионов. Первые выплаты краевой минфин профинансировал в сумме 78,7 миллиона рублей. Важно, что существующие надбавки при этом сохраняются», — заявил чиновник.
Об этом: Забайкальским педагогом пообещали первые «президентские» выплаты
37 классов в 29 школах перевели на дистанционное обучение в Приморском крае. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба правительства региона.
По сообщению пресс-службы ведомства, в школах, расположенных в Находке, Артеме, Владивостоке, Арсеньеве и Шкотовском районе, выявили детей, инфицированных коронавирусом.
Подробности в материале: В Приморье 37 классов перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса
В Чувашии по данным на 24 сентября, в 10 классах пяти школ пришлось приостановить учебный процесс из-за высокого процента отсутствующих.
Роспотребнадзор напомнил о соблюдении режима дня школьниками. Наибольшее влияние на состояние здоровья школьника оказывают количество и качество сна, питание и двигательная активность, отмечает ведомство.
В Архангельской области с начала учебного года COVID-19 был подтвержден у 110 школьников и 37 учителей.
Читайте также: 37архангельских учителей заболели COVID-19 с начала учебного года
В школах Республики Калмыкия сохраняется прогнозируемая ситуация по коронавирусу. Об этом 25 сентября в Instagram сообщил главный государственный санитарный врач по Республике Калмыкия Джангар Санджиев.
Об этом: В школах Калмыкии сохраняется прогнозируемая ситуация по коронавирусу
В Москве до сих пор не приняли решение об возобновлении очных занятий в группах дополнительного образования для детей разных возрастов. В департаменте образования столицы ответили на запрос ИА REGNUM про кружки и секций в школах.
Об этом: Из-за COVID-19 в Москве не открывают кружки для детей разных возрастов
На дистанционное обучение из-за коронавируса временно переведен центр образования №22 Тулы, сообщили в пресс-службе администрации города 25 сентября.
Читайте также: В Туле в центре образования №22 у семи педагогов нашли коронавирус
В Санкт-Петербурге из-за коронавирусной инфекции и ОРВИ на карантин закрыт целый детский сад, а на дистанционное обучение переведены 26 классов десятка школ. Об этом 25 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по образованию.
Об этом: В Петербурге на карантин закрыт детский сад и 26 классов десяти школ
Массового перехода на дистанционное обучение в России не произойдет, заявил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко. По его словам, этого не случится, если удастся добиться соблюдения профилактических, санитарных и гигиенических требований. Уже сейчас 95 школ страны переведены на дистанционный формат работы. Отдельные классы закрылись на 5-, 7 — или 14-дневный карантин, цитирует Глушко ТАСС.
В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции российским учителям будет предложено сделать прививку в добровольном порядке. На данном этапе педагогам и другим работникам школ рекомендовано привиться от гриппа. А в дальнейшем с появлением вакцин от COVID-19 им также будет предложено вакцинироваться в добровольном порядке.
В Ростове-на-Дону почти 580 школьников отправлены на карантин из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.
Читайте также: Почти 580 ростовских школьников отправлены на карантин из-за коронавируса
В Республике Алтай продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация. Так, в связи с выявлением случаев заражения коронавирусом, на дистанционный режим работы переведены шесть школ, ещё четыре школы закрыты из-за ОРВИ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Об этом: На «дистанционку» в Горном Алтае полностью переведены десять школ
В Алтайском крае инициатива президента России Владимира Путина организовать бесплатное горячее питание для всех школьников младших классов сопряжена с трудностями, которые, судя по официальному ответу регионального министерства образования, пытаются скрыть. К примеру, о том что в Первомайском районе младшеклассников за 7 км возит в другую школу, чтобы покормить, рассказал на своей странице Facebook глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин.
По его словам, речь идёт о Журавлихинской школе, где столовая до сих пор не оборудована:
Читайте подробнее: Школьников из алтайского села возят на бесплатный обед за 7 километров
В разных школах Камчатского края 19 классов вынуждены были перейти на дистанционный формат обучения из-за коронавирусной инфекции. Об этом 28 сентября сообщила врио заместителя председателя правительства региона Виктория Сивак на оперативном совещании в правительстве края.
Подробности в материале: Более 700 школьников на Камчатке перешли на «дистанционку» из-за SARS-CoV-2
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. За выходные скончались 13 пациентов с SARS-CoV-2, а общее число летальных случаев составляет уже 472.
Как следует из данных оперативного штаба региона на 28 сентября, по-прежнему наблюдается рост числа больных внебольничной пневмонией (4365 пациентов, +112 за выходные дни) и ОРВИ (3859 пациентов, +57 за выходные дни). Тяжелобольных (200 человек, +43 за выходные дни), на ИВЛ находятся 69 человека (+6 за выходные дни).
С начала учебного года коронавирус выявлен у 60 детей до 17 лет включительно.
Читайте также: Алтайские пациенты с SARS-CoV-2 все чаще заболевают пневмонией
Ситуацию со школьным питанием возьмут на особый контроль в Приморье. Об этом сообщил губернатор края Олег Кожемяко на заседании оперативного штаба, 28 сентября передает пресс-служба правительства региона.
По его словам, за качеством школьного питания следит Роспотребнадзор, прокуратура, а также родительские комитеты.
Об этом: В Приморье проследят за качеством школьного питания
В Красноярске три школы отправили на каникулы досрочно из-за коронавирусной инфекции. По данным управления образования, это школа №150 на Алексеева, гимназия №13 в Академгородке, лицей №7 на Менжинского.
Об этом: Красноярские школы уходят на досрочные каникулы из-за коронавируса
Очаг распространения коронавирусной инфекции выявлен в индустриально-педагогическом колледже в городе Опочка Псковской области. В целом по области на 28 сентября из-за коронавируса семь школьных классов переведены на дистанционное обучение.
Читайте подробнее: Очаг коронавируса выявили в колледже в Псковской области
В Ростовской области общеобразовательные учреждения будут закрыты на карантин в случае болезни более 20% детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре.
Подробности в материале: В Ростовской области уточнили, когда школы закроют на карантин
В Омской области по состоянию на 25 сентября остаются закрытыми из-за коронавируса Березовская основная школа Марьяновского района и Юрьевская школа Кормиловского района. Об этом сообщили 28 сентября в региональном министерстве образования.
В Петровской школе Тевризского района, Шипицынской школе Большереченского района, а также в школах № 83 и 61, омской гимназии № 62, в адаптивной школе-интернате № 16 на карантин по коронавирусу закрыты отдельные классы.
Читайте подробнее: Омские школы и классы закрываются из-за коронавируса
В то же время, по данным регионального министерства образования, в Омской области снижается количество классов, закрытых на карантин по ОРВИ. На 25 сентября оставались закрытыми отдельные классы в 39 школах Омской области, ранее — 42.
Вузы и профессиональные училища в Грузии откроют для студентов с 19 октября на территории всей страны, кроме Аджарии. Об этом, как сообщает пресс-служба минздрава страны, 28 сентября объявил по итогам совещания министр образования Грузии Михаил Чхенкели.
Читайте также: Угроза коронавируса: в Грузии сообщили, когда откроются вузы и профучилища
В Новосибирской области с 1 по 27 сентября выявлено 93 случая заражения коронавирусом среди обучающихся в 62 общеобразовательных организациях, снято с контроля 16 обучающихся и восемь образовательных организаций. Такие данные ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
Читайте подробнее: Новосибирские власти уточнили, сколько школ уже пострадали от коронавируса
В Новосибирской области с 1 по 27 сентября выявлено 14 случаев заражения коронавирусом среди воспитанников в 12 детских садах. Приостановлена работа Краснозерского детского сада №1, где с 18 сентября выявлено пять случаев заражения коронавирусом среди работников.
Читайте также: Сразу пять сотрудников новосибирского детсада заразились коронавирусом
Власти Забайкальского края отчитались, куда пойдут полученные Нерчинским районом 2,2 миллиона рублей, полученные в рамках президентского гранта: они позволят организовать в общеобразовательных учреждениях обслуживание теплых туалетов. Как сообщает сегодня, 28 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова вице-премьера правительства Забайкальского края Алексея Казакова, поручение Президента РФ — обеспечить все российские школы водой, отоплением и теплыми туалетами воплощается в жизнь.
«Глава государства поручил руководству регионов, в которых есть неблагоустроенные образовательные учреждения, обратить на проблему особое внимание. Недостаточно просто построить теплые туалеты в школах — нужно обеспечить их работу», — подчеркнул Алексей Казаков.
Подробности в материале: Забайкалье всё ещё решает проблему с тёплыми школьными туалетами
В Новосибирской области из-за гриппа и ОРВИ полностью приостановлена деятельность двух детских садов и двух структурных подразделений общеобразовательных школ в сельской местности (общее число заболевших детей — 64 ребенка). Также полностью приостановлена деятельность трёх сельских малокомплектных школ с общим количеством обучающихся 266 человек, из которых заболели 63.
Подробности в материале: Из-за ОРВИ в Новосибирской области уже закрыли четыре детсада и три школы
Сибирский институт управления (СИУ) — филиал РАНХиГС с сегодняшнего дня, 28 сентября, перешёл на дистанционное обучение из-за коронавируса. Об этом сообщил директор СИУ Олег Федоров в своём видеообращении.
Об этом: Сибирский филиал РАНХиГС ушёл на дистанционное обучение из-за коронавируса
Детский сад № 265 в Екатеринбурге ушёл на карантин из-за подозрений на коронавирус у сотрудников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городском департаменте образования.
Учреждение закрыли на две недели. У четырёх сотрудников детского сада имеется подозрение на коронавирус.
Детсад откроют для детей и работников 12 октября 2020 года.
Читайте подробнее: В Екатеринбурге полностью закрыли детский сад из-за коронавируса
В Забайкалье нашли возможность повысить стоимость бесплатного школьного питания. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова заместителя министра образования, науки и молодёжной политики края Натальи Шибановой.
По её словам, инициатива президента России Владимира Путина коснулась более 63 тысяч забайкальских детей, бесплатные школьные обеды организованы во всех учебных заведениях. На эти цели региону выделана целевая субсидия в размере 343 миллионов рублей.
Читайте подробнее: Школьники Забайкалья будут питаться лучше
В Сибирском институте управления (СИУ) — филиале РАНХиГС ввели специальные требования для проживающих в общежитиях. Так, выход разрешён не более чем на 2 часа в день во внеучебное время, сообщают «НГС.Новости».
Читайте подробнее: Из общежития сибирского вуза из-за COVID-19 выпускают только на пару часов
В Саратовской области по данным на 28 сентября COVID-19 выявили у семи педагогов и 39 детей. Всего с начала нового учебного года на дистанционное обучение из-за коронавируса переведены семь школ. Кроме школьников на дистанционный формат обучения перешли студенты Краснокутского политехнического лицея и Саратовского техникума электроники и машиностроения.
Об этом: На дистанционное обучение из-за COVID-19 переведены семь саратовских школ
В семи муниципальных образованиях Оренбургской области на карантин из-за случаев заражения коронавирусом закрыто 22 класса в 16 школах. Об этом сообщила 28 сентября глава минздрава региона Татьяна Савинова во время прямого эфира в Instagram.
«На самом деле, это немного. Нет ни одной школы, закрытой целиком», — подчеркнула министр.
Об этом: В Оренбуржье карантин по коронавирусу введён частично в 16 школах
В Тюменской области середины сентября открылись учреждения дополнительного образования. Двухнедельный промежуток между началом учебного года и открытием кружков и секций помог детям и родителям правильно сформировать свой режим дня, сообщили кореспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.
В штабе подчеркнули, что во всех учреждениях дополнительного образования тщательно соблюдаются все установленные Роспотребнадзором правила санитарно-эпидемиологической безопасности. А именно, соблюдение термометрических фильтров с целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний, проведение уборок с использованием дезинфицирующих средств, наличие антисептических средств для обработки рук, использование приборов для обеззараживания воздуха, запрет на проведение массовых мероприятий.
Подробности в материале: Кружки и секции Тюменской области продолжают работу по новым правилам
В России на конец прошлой недели из-за коронавируса было закрыто 94 школы, 34 учебных заведения уже сняли карантин. Об этом 28 сентября заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Читайте подробнее: Названо число закрытых из-за коронавируса школ в России
В Черногории даже с условием отсрочки начала учебного года на месяц, школы в городах с самым высоким уровнем заболеваемости скорее всего начнут работу сразу в режиме дистанционного обучения. Такое решение принял институт общественного здравоохранения.
Об этом: Новый учебный год в Черногории в ряде школ начнется сразу «на удаленке»
Ученики 47 классов в школах Адыгеи отправлены на карантин в связи с выявлением в учреждениях случаев заражения коронавирусом нового типа. По данным на 28 сентября, на дистанционном обучении находятся более 860 учащихся, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.
Читайте также: В Адыгее более 860 школьников обучаются дистанционно из-за коронавируса
В Липецкой области полностью закрыты на карантин школы в селе Донское в Задонском районе, в городе Тербуны, в селе Завальное Усманского района и селе Нарышкино Чаплыгинского района. Отдельные классы отправлены на карантин в 41 школе.
Читайте подробнее: В Липецкой области четыре школы закрыты на карантин
Из 104 школ Ростова-на-Дону в 35 общеобразовательных организациях зарегистрированы случаи заражения коронавирусом среди учащихся. Однако массового перевода в режим онлайн-обучения пока не планируется.
Читайте также: Ростовский сити-менеджер: «Школы мы не закрываем»
Около полутора процентов детей от общего числа школьников не пришли в школу из-за недомогания. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Сегодня у нас болеющих среди школьников нет. Дети отучились месяц — это две инкубации, два инкубационных периода, <…> и на сегодняшний день у нас все меры, которые были предприняты, а это и разобщение детей, разное начало, разные входы, термометрия, фильтры на входе — это очень важно, потому что большое количество детей, относительно большое — в общей массе это чуть больше 1,5% — не пришли в школу, потому что они недомогали», — сказала Попова.
Читайте также: Попова заявила, что школьников с коронавирусом в России нет
Учителей не могут уволить за отказ от вакцинации или от сдачи теста на коронавирус. Это следует из ответа замглавы Минпросвещения Дмитрия Глушко на запрос депутата Госдумы Николая Николаева («Единая Россия»).
Подробности в материале: В Минпросвещения разъяснили права учителей при вакцинации от COVID-19
Учителя российских школ не будут уволены за отказ вакцинироваться от коронавируса. Об этом говорится в ответном письме Минпросвещения РФ на обращение главы комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева («Единая Россия»), опубликованном в Telegram-канале парламентария.
«Увольнение или отстранение от работы сотрудника образовательного учреждения за отказ от иммунизации от COVID-19, отказ от сдачи тестов на коронавирус и на антитела в ТК РФ не предусмотрено», — говорится в документе.
Подробности в материале: Минпросвещения РФ обещает не увольнять учителей за отказ от вакцины
169 классов в 57 школах отправлены на карантин в Самарской области. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, переводить учреждения образования региона на дистанционную форму обучения чиновники не планируют.
Читайте также: В Самарской области рассказали о количестве закрытых на карантин классов
Учреждения дополнительного образования в Приморье возобновят свою работу с 1 октября. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба краевого правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос рассматривался на заседании оперативного штаба региона.
Подробности в материале: В Приморье с 1 октября возобновляют свою работу учреждения допобразования
Число учеников, обучающихся дистанционно из-за коронавируса, сократилось в Еврейской автономной области. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя областного комитета образования региона Михаил Калманов на брифинге по организации процесса обучения в условиях коронавируса.
По его словам, в Еврейской автономной области не планируется полностью переводить школы на дистанционное обучение.
Читайте подробнее: В Еврейской автономной области назвали число классов, обучающихся онлайн
В Алтайском крае, по словам регионального министра образования Максима Костенко, есть план поэтапной модернизации технологического оборудования в школьных столовых. Решение о первом транше на эти цели в размере 50 млн было принято в конце 2018 года. Такие же суммы краевой бюджет выделил муниципалитетам в 2019 и 2020 годах.
По его словам, есть школьные столовые, где полностью проведена модернизация, а есть — где только частично. Но, подчеркнул он, условия для предоставления школьного питания созданы везде. Цитата «Толка».
Уже 621 класс в школах Свердловской области отправили на карантин из-за заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19, сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.
321 класс временно закрыли из-за случаев COVID-19. Ещё 300 — из-за вспышек ОРВИ и гриппа. Ушедшие на карантин дети продолжают учиться в дистанционном формате, если они не являются заболевшими.
В регионе растёт заболеваемость ОРВИ и гриппом, а обстановка по коронавирусу «немного ухудшилась», отметил Куйвашев.
Подробности в материале: На Среднем Урале закрыли на карантин 621 школьный класс
Пять дошкольных учреждений Свердловской области полностью ушли на карантин, сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.
Четыре детских сада временно закрылись из-за вспышек гриппа и ОРВИ. Ещё одно учреждение отправили на карантин «из-за коронавируса», написал руководитель.
Кроме того, в регионе закрыли 121 группу в детских садах (в 83 произошли вспышки ОРВИ и гриппа, в 38 — случаи COVID-19).
Об этом: В Свердловской области полностью закрыли на карантин пять детских садов
В Республике Карелия более 1200 школьников, а также более 130 студентов и 40 дошкольников перешли на дистанционное обучение из-за выявленных случаев заражения коронавирусом.
Читайте также: В Карелии более 1,2 тыс. школьников переведены на «дистанционку»
В Ленинградской области пока не собираются переносить осенние школьные каникулы в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе областной администрации.
Подробности в материале: В Ленобласти не будут переносить каникулы из-за коронавируса
В Ростовской области вопрос о продлении школьных каникул пока не поднят, передаёт ИА REGNUM 29 сентября.
Читайте также: В Ростовской области продлевать школьные каникулы пока не планируют
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. Судя по данным оперативного штаба на 29 сентября, за последние сутки произошло пять новых летальных случаев пациентов с SARS-CoV-2, а общее число жертв коронавируса составляет уже 477.
По-прежнему наблюдается рост числа больных внебольничной пневмонией (4392 пациента, +27 за последние сутки) и ОРВИ (3876 пациентов, +17 за последние сутки). Тяжелобольных — 208 человек (+8 за последние сутки), на ИВЛ находятся 69 человек (за последние сутки данные не изменились).
С начала учебного года коронавирус выявлен у 67 детей до 17 лет включительно (+4 за последние сутки).
Об этом: На Алтае коронавирус всё чаще стали выявлять у детей
В 15 школах Татарии закрыты на карантин по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) 20 классов, большинство из них — в Казани. Полностью закрытых школ в республике на сегодняшний день нет.
Читайте также: В школах Татарии на карантин закрыли десятки классов
Санкт-Петербургская духовная академия, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, продолжит образование студентов в дистанционном формате.
Подробности в материале: Духовная академия Петербурга целиком переходит на «дистанционку»
Прокуратура Алтайского края организовала горячую линию по вопросам обеспечения школьников питанием. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
Жители Алтайского края могут обратиться в прокуратуру и сообщить о фактах нарушения законодательства, связанных с организацией питания в школьных столовых. Звонки принимаются с понедельника по четверг по номеру: 8 (3852) 200−618 с 09:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 13:45. С 18:00 до 09:00 можно звонить по номеру телефона: 8−903−947−6157. По пятницам — с 9:00 до 16:45 по номеру 8 (3852) 200−618 с перерывом на обед с 13:00 до 13:45, с 16:45, а также в выходные, нерабочие праздничные дни по номеру 8−903−947−6157.
Учебные заведения Псковской области сами будут принимать решение, продлевать осенние каникулы или нет. В настоящий момент такой необходимости в целом в регионе нет, ситуация с коронавирусом остается стабильной.
Читайте также: В Псковской области не видят причин для продления осенних каникул
В Курской области из-за роста заболеваемости ОРВИ на карантин полностью закрыты две школы, а также 12 классов в семи школах и две группы в двух детсадах.
Читайте подробнее: В Курской области закрыты на карантин две школы
В Хакасии по состоянию на 29 сентября на карантин по коронавирусу закрыты три школы и два детских сада. Также закрыты отдельные классы в школах и группы в детских садах.
Читайте подробнее: Школы и детсады Хакасии закрываются на карантин по коронавирусу
В России на сегодняшний день невозможно перевести все школы полностью на дистанционное обучение. Об этом журналистам заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.
«Полностью на дистанционное [обучение] перейти в школе невозможно», — сказал Глушко.
Подробности в материале: В Минпросвещения заявили о невозможности перейти на «дистанционку»
В Свердловской области пока не планируют отправлять школьников на внеплановые каникулы из-за пандемии COVID-19. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на онлайн-брифинге.
Чиновник отметил, что в настоящий момент для объявления карантина нет объективных оснований.
«Мы будем наблюдать за конкретной ситуацией. Если она будет стабильной, мы будем продолжать учебу», — сказал Креков.
В регионе наметилась «умеренно спокойная» ситуация по COVID-19, заявил заместитель губернатора. Впрочем, если она ухудшится, то власти будут ужесточать ограничительные меры, добавил чиновник.
Читайте подробнее: На Среднем Урале ответили, будут ли закрывать школы на COVID-каникулы
В Курской области нет предпосылок к возвращению школ на дистанционное обучение, заявил региональный комитет образования и науки. Родителей призвали не паниковать и соблюдать меры профилактики.
Подробности в материале: Курский комитет образования: школы работают в традиционном режиме
Во время дистанционного формата образования учителям и школьникам предоставят необходимую технику во временное пользование. Об этом заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.
«Сегодня наша задача — предоставить компьютеры в первую очередь учителям, конечно, техника для детей тоже будет предоставляться, но не в собственность, а в пользование за счет передачи образовательным учреждениям данной компьютерной техники», — сказал Глушко.
Читайте также: Минпросвещения обеспечит техникой учителей и учеников на «дистанте»
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил компенсировать родителям школьников отпуск за свой счёт, который они будут вынуждены взять в случае закрытия школ из-за эпидемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.
Читайте подробнее: Миронов предложил компенсировать родителям отпуска из-за закрытия школ
Коронавирус не сможет проникнуть в школы, если будет работать фильтрация в виде соблюдения санитарных рекомендаций. Об этом в ходе совещания правительства РФ с президентом страны Владимиром Путиным заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
«Вчера министры провели селекторное совещание с регионами по школам. Был проанализирован опыт начала учебного года. Мы поменяли режим и рекомендовали использование масок педагогам вне учебного процесса — на педсоветах, при общении с родителями, и так далее. Если фильтры работают, то это предупреждает занос инфекции в детский коллектив», — сказала Голикова.
Читайте подробнее: Голикова рассказала, как предупредить занос коронавируса в школы
Более 800 тысяч классных руководителей получат федеральную доплату в размере пяти тысяч рублей. Об этом в ходе совещания правительства РФ с президентом России Владимиром Путиным заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Средства начислены. Свыше 800 тысяч человек получат доплаты до Дня учителя [5 октября]. Мы сохраним контроль за этим вопросом», — сказал Кравцов.
Об этом: Классные руководители получат федеральную доплату до 5 октября
В Санкт-Петербурге с начала текущей недели на карантин из-за коронавирусной инфекции и ОРВИ на дистанционное обучение переведены еще 11 школьных классов. Всего в настоящий момент на карантине находится 37 классов. Об этом ИА REGNUM 29 сентября рассказали в комитете по образованию Санкт-Петербурга.
Читайте также: В Петербурге с начала недели на карантин закрыли еще 11 классов
Школьные каникулы после окончания первой четверти учебного года 2020−2021 пройдут в два этапа. Первыми отправятся отдыхать первоклассники, у которых каникулы начнутся с 29 октября и продлятся до 5 ноября. Для всех остальных учащихся каникулы запланированы со 2 по 11 ноября. Об этом сообщила министр образования и науки республики Инна Кравченко.
Об этом: В минобре Карачаево-Черкесии рассказали о графике школьных каникул
Власти Ленинградской области снимут ограничения по количеству детей в группах детского сада, в том числе и в «красной» зоне, то есть районах с самой сложной ситуацией по коронавирусу.
Об этом: В Ленобласти разрешат увеличить количество детей в группах детсадов
Случаи заражения школьников коронавирусом на Южном Урале пока есть только в Магнитогорске и Челябинске. Об этом сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.
Читайте также: Школьникам в Челябинске больше не придется стоять в очередях на термометрию
В Ростове-на-Дону 15 школьных классов переведены на дистанционное обучение. Осенние каникулы переносить пока не планируется. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 29 сентября.
Читайте также: В Ростове-на-Дону 15 школьных классов переведены на онлайн-обучение
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил платить родителям в случае перевода обучения их детей-школьников на «дистанционку».
В Новосибирской области речи об изменении срока каникул или переходе школьников на дистанционное обучение пока нет. Об этом сообщило министерство образования региона.
«Мы таких мер пока не предполагаем», — цитируют «НГС Новости» министра образования области Сергея Федорчука.
Читайте также: Новосибирским школьникам не будут менять график осенних каникул — минобр
Алтайский край. С начала учебного года коронавирус выявлен у 72 детей до 17 лет включительно (+5 за последние сутки).
Читайте также: Взрывной рост тяжелобольных пациентов с SARS-CoV-2 наблюдается на Алтае
В школах Оренбургской области число классов, закрытых на карантин выросло. По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, на 29 сентября ограничительные мероприятия из-за выявленных случаев заражения коронавирусом действуют в 27 классах, тогда как днем ранее числилось 22 закрытых класса.
Читайте подробнее: В школах Оренбуржья растёт число классов, закрытых на карантин
За несколько дней в Северной Осетии увеличилось более чем в два раза число школьных классов, закрытых на карантин из-за коронавируса. Если в конце прошлой недели минобр сообщал о 16 закрытых классах, трех группах в трех детских садах и трех полностью закрытых детских садах, то 29 сентября появилась информация о карантине в 37 классах и четырех детских садах.
Читайте также: В РСО-Алании выросло число классов, закрытых на карантин из-за коронавируса
В Новосибирской области с подозрением на коронавирус госпитализированы 26 детей, в том числе дети с подтверждённым диагнозом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Подробности в материале: В Новосибирской области растёт число госпитализированных детей с COVID-19
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Забайкальском крае с сегодняшнего дня, 30 сентября 2020 года, и до особого распоряжения вводится дистанционное обучение обучающихся общеобразовательных организаций городского округа «поселок Агинское». Об этом сообщает официальный сайт муниципалитета.
Об этом: Все школы забайкальского райцентра перешли на «дистанционку»
В Республике Карелия еще пять школьных классов переведены на дистанционное обучение из-за обнаружения коронавирусной инфекции. Об этом 30 сентября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.
Подробности в материале: В Карелии еще пять классов ушли на «дистанционку» из-за коронавируса
Переводить образовательные учреждения на дистанционный режим работы в Республике Крым пока не планируют. Об этом сообщила 30 сентября на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
Подробности в материале: В Крыму не планируют вводить дистанционное обучение
У 139 школьников подтверждена коронавирусная инфекция в Башкирии. Об этом 30 сентября сообщил министр образования и науки Айбулат Хажин на парламентских слушаниях в государственном собрании региона.
По его словам, учитывая то, что в Башкирии обучаются 490 тысяч детей, ситуация с коронавирусом не является критичной.
Четыре школы и 74 класса переведены на дистанционное обучение в связи с карантином по коронавирусу и ОРВИ. Об этом сообщил 30 сентября на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заместитель министра образования Крыма Айдер Аблятипов.
Читайте подробнее: В Крыму на карантин отправили четыре школы и 74 класса
В Чувашии около половины от общего числа инфицированных короновирусом детей приходится на школьный возраст (7−14 лет), сообщает минздрав Чувашии.
Подробности в материале: Чувашский оперштаб по COVID-19 посещает проблемные муниципалитеты
В Чувашии в эпидсезоне 2020 — 2021 гг. планируется охватить иммунизацией против сезонного гриппа 75% детского населения. В этом году детей прививают вакциной Совигрипп. В Ядринском районе Чувашии, наиболее проблемном по уровню поражённости населения COVID-19 (показатель заболеваемости превышает среднереспубликанский уровень заболеваемости COVID-19 в 2,1 раза) запланировали привить от гриппа 2040 детей в возрасте 8−17 лет (75% школьников). К настоящему времени вакцинирован 951 школьник (46,62% от плана).
В Архангельске на дистанционное обучение переведены ученики одиннадцати школ.
Подробности в материале: В Архангельске снизилась заболеваемость COVID-19 среди школьников
Динамика числа заболевших COVID-19 детей стремительно растет. За последние сутки в Москве подтвердены более 370 случаев заражения коронавирусом среди граждан до 18 лет. Отметим, что первую неделю сентября данный показатель не превышал 100 человек.
Читайте также: В Москве зафиксирован максимальный процент заболевших COVID-19 детей
Все школы Архангельска обеспечены приборами очистки воздуха — рециркуляторами.
Читайте подробнее: 800 рециркуляторов закупили архангельские школы
Только каждый пятый старшеклассник в Черногории удовлетворен предложенным способом обучения во время эпидемии коронавируса. Ученики считают, что качество онлайн-обучения вызывает сомнения.
Читайте также: «Удалёнкой» в Черногории доволен лишь каждый пятый страршеклассник
Объявленные мэром Москвы Сергеем Собяниным двухнедельные каникулы в школах спровоцировали рост спроса на туристические поездки. Об этом 30 сентября сообщает РБК со ссылкой на данные турфирм.
Каникулы в школах Москвы объявлены с 5 по 18 октября из-за эпидемиологической ситуации. В Ассоциации туроператоров России (АТОР), указывает издание, сообщили о возросшем интересе клиентов на эти даты.
Читайте подробнее: Спрос на туры в Турцию резко вырос из-за каникул в Москве
Воронежские школьники продолжат учёбу в очном режиме, решение о переводе на дистанционное обучение не принималось. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Воронежской области 30 сентября по итогам заседания регионального оперштаба.
В Курганской области по состоянию на 30 сентября 2020 года из-за роста заболеваемости ОРВИ полностью закрыты на карантин три школы — в Куртамышском, Половинском и Белозерском районах. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Министерство образования Черногории объявило, что новый учебный год, как и было объявлено ранее, начнется в стране 1 октября.
Читайте подробнее: Детские сады и школы в Черногории начнут работу 1 октября
Из-за угрозы распространения коронавируса педагогов старше 65 лет планируется перевести на дистанционный режим работы. Об этом 30 сентября рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в интервью ТАСС.
Все школы Чувашской Республики оснащены «утренним фильтром», когда дети могут, придя в школу, дезинфицировать руки, измерить температуру. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев премьер-министру России Михаилу Мишустину, посетившему республику 30 сентября.
В российские школы начала поступать федеральная надбавка для классных руководителей в меньших размерах по сравнению с заявленными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили учителя сразу нескольких российских школ.
Отмечается, что федеральная надбавка, предназначенная для классных руководителей, пришла учителям в размере 4350 рублей. По словам педагогов, эта сумма получается при условии вычета налоговых 13% из обещанных властями пяти тысяч рублей.
Читайте подробнее: В школах пожаловались на вычет из федеральной надбавки
В Югре с 1 октября во всех школах вместо традиционных звонков будет звучать классическая музыка. Об этом сообщают «Новости Югры».
Директор департамента культуры ХМАО Артур Латыпов сообщил, что обычный резкий звонок заменили отрывки из произведений Глинки. Ранее нововведение опробовали в школах Нижневартовска. Идею одобрили и школьники, и родители, и педагогические коллективы.
Подробности в материале: В школах Югры вместо звонков зазвучат произведения русской классики
Носители коронавируса выявлены в 48 образовательных учреждениях Воронежской области, по данным на 30 сентября. Об этом, как сообщили в пресс-службе облправительства, на заседании регионального оперштаба заявил руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев.
Подробности в материале: В 48 воронежских школах нашли коронавирус
В Пермском крае на 1 октября в 51 школе закрыто на карантин по одному классу с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
В каждом закрытом классе выявлено по одному случаю заноса инфекции из семейных очагов. Школьники переведены на дистанционное обучение. Карантин частично введен в образовательных учреждениях в Перми, Кунгуре, Орде, Звездном, Юсьве, Лысьве, Суксуне, Кудымкаре, Осе, Барде, Чайковском и Полазне.
Рособрнадзор анонсировал проведение онлайн-консультаций по ЕГЭ для выпускников и учителей в октябре 2020 года.
«Разработчики контрольных измерительных материалов ЕГЭ из Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) в октябре проведут серию онлайн-консультаций «На все 100!» для будущих участников экзаменов», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Телеграм-канал Mash сообщил о том, что половина школ Подмосковья уходи