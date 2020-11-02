16:48 25.09.2020

На дистанционное обучение из-за коронавируса временно переведен центр образования №22 Тулы, сообщили в пресс-службе администрации города 25 сентября.

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Читайте также: В Туле в центре образования №22 у семи педагогов нашли коронавирус

Об этом: В Петербурге на карантин закрыт детский сад и 26 классов десяти школ

В Санкт-Петербурге из-за коронавирусной инфекции и ОРВИ на карантин закрыт целый детский сад, а на дистанционное обучение переведены 26 классов десятка школ. Об этом 25 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по образованию.

Массового перехода на дистанционное обучение в России не произойдет, заявил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко . По его словам, этого не случится, если удастся добиться соблюдения профилактических, санитарных и гигиенических требований. Уже сейчас 95 школ страны переведены на дистанционный формат работы. Отдельные классы закрылись на 5-, 7 — или 14-дневный карантин, цитирует Глушко ТАСС.

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции российским учителям будет предложено сделать прививку в добровольном порядке. На данном этапе педагогам и другим работникам школ рекомендовано привиться от гриппа. А в дальнейшем с появлением вакцин от COVID-19 им также будет предложено вакцинироваться в добровольном порядке.

В Ростове-на-Дону почти 580 школьников отправлены на карантин из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко .

В Республике Алтай продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация. Так, в связи с выявлением случаев заражения коронавирусом, на дистанционный режим работы переведены шесть школ, ещё четыре школы закрыты из-за ОРВИ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

07:35 28.09.2020

В Алтайском крае инициатива президента России Владимира Путина организовать бесплатное горячее питание для всех школьников младших классов сопряжена с трудностями, которые, судя по официальному ответу регионального министерства образования, пытаются скрыть. К примеру, о том что в Первомайском районе младшеклассников за 7 км возит в другую школу, чтобы покормить, рассказал на своей странице Facebook глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин.

По его словам, речь идёт о Журавлихинской школе, где столовая до сих пор не оборудована:

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Читайте подробнее: Школьников из алтайского села возят на бесплатный обед за 7 километров

08:03 28.09.2020 В разных школах Камчатского края 19 классов вынуждены были перейти на дистанционный формат обучения из-за коронавирусной инфекции. Об этом 28 сентября сообщила врио заместителя председателя правительства региона Виктория Сивак на оперативном совещании в правительстве края. Подробности в материале: Более 700 школьников на Камчатке перешли на «дистанционку» из-за SARS-CoV-2

08:10 28.09.2020 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. За выходные скончались 13 пациентов с SARS-CoV-2, а общее число летальных случаев составляет уже 472. Как следует из данных оперативного штаба региона на 28 сентября, по-прежнему наблюдается рост числа больных внебольничной пневмонией (4365 пациентов, +112 за выходные дни) и ОРВИ (3859 пациентов, +57 за выходные дни). Тяжелобольных (200 человек, +43 за выходные дни), на ИВЛ находятся 69 человека (+6 за выходные дни). С начала учебного года коронавирус выявлен у 60 детей до 17 лет включительно. Читайте также: Алтайские пациенты с SARS-CoV-2 все чаще заболевают пневмонией

08:40 28.09.2020 Ситуацию со школьным питанием возьмут на особый контроль в Приморье. Об этом сообщил губернатор края Олег Кожемяко на заседании оперативного штаба, 28 сентября передает пресс-служба правительства региона. По его словам, за качеством школьного питания следит Роспотребнадзор, прокуратура, а также родительские комитеты. Об этом: В Приморье проследят за качеством школьного питания

08:58 28.09.2020 В Красноярске три школы отправили на каникулы досрочно из-за коронавирусной инфекции. По данным управления образования, это школа №150 на Алексеева, гимназия №13 в Академгородке, лицей №7 на Менжинского. Об этом: Красноярские школы уходят на досрочные каникулы из-за коронавируса

09:14 28.09.2020 Очаг распространения коронавирусной инфекции выявлен в индустриально-педагогическом колледже в городе Опочка Псковской области. В целом по области на 28 сентября из-за коронавируса семь школьных классов переведены на дистанционное обучение. Читайте подробнее: Очаг коронавируса выявили в колледже в Псковской области

10:01 28.09.2020 В школьном классе. Алексей Колчин © ИА REGNUM

10:09 28.09.2020 В Ростовской области общеобразовательные учреждения будут закрыты на карантин в случае болезни более 20% детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре. Подробности в материале: В Ростовской области уточнили, когда школы закроют на карантин

10:38 28.09.2020 В Омской области по состоянию на 25 сентября остаются закрытыми из-за коронавируса Березовская основная школа Марьяновского района и Юрьевская школа Кормиловского района. Об этом сообщили 28 сентября в региональном министерстве образования. В Петровской школе Тевризского района, Шипицынской школе Большереченского района, а также в школах № 83 и 61, омской гимназии № 62, в адаптивной школе-интернате № 16 на карантин по коронавирусу закрыты отдельные классы. Читайте подробнее: Омские школы и классы закрываются из-за коронавируса

11:17 28.09.2020 В то же время, по данным регионального министерства образования, в Омской области снижается количество классов, закрытых на карантин по ОРВИ. На 25 сентября оставались закрытыми отдельные классы в 39 школах Омской области, ранее — 42.

11:51 28.09.2020 Вузы и профессиональные училища в Грузии откроют для студентов с 19 октября на территории всей страны, кроме Аджарии. Об этом, как сообщает пресс-служба минздрава страны, 28 сентября объявил по итогам совещания министр образования Грузии Михаил Чхенкели. Читайте также: Угроза коронавируса: в Грузии сообщили, когда откроются вузы и профучилища

12:14 28.09.2020 В Новосибирской области с 1 по 27 сентября выявлено 93 случая заражения коронавирусом среди обучающихся в 62 общеобразовательных организациях, снято с контроля 16 обучающихся и восемь образовательных организаций. Такие данные ИА REGNUM сообщили в правительстве региона. Читайте подробнее: Новосибирские власти уточнили, сколько школ уже пострадали от коронавируса

12:20 28.09.2020 В Новосибирской области с 1 по 27 сентября выявлено 14 случаев заражения коронавирусом среди воспитанников в 12 детских садах. Приостановлена работа Краснозерского детского сада №1, где с 18 сентября выявлено пять случаев заражения коронавирусом среди работников. Читайте также: Сразу пять сотрудников новосибирского детсада заразились коронавирусом

12:25 28.09.2020 Власти Забайкальского края отчитались, куда пойдут полученные Нерчинским районом 2,2 миллиона рублей, полученные в рамках президентского гранта: они позволят организовать в общеобразовательных учреждениях обслуживание теплых туалетов. Как сообщает сегодня, 28 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова вице-премьера правительства Забайкальского края Алексея Казакова, поручение Президента РФ — обеспечить все российские школы водой, отоплением и теплыми туалетами воплощается в жизнь. «Глава государства поручил руководству регионов, в которых есть неблагоустроенные образовательные учреждения, обратить на проблему особое внимание. Недостаточно просто построить теплые туалеты в школах — нужно обеспечить их работу», — подчеркнул Алексей Казаков. Подробности в материале: Забайкалье всё ещё решает проблему с тёплыми школьными туалетами

12:30 28.09.2020 В Новосибирской области из-за гриппа и ОРВИ полностью приостановлена деятельность двух детских садов и двух структурных подразделений общеобразовательных школ в сельской местности (общее число заболевших детей — 64 ребенка). Также полностью приостановлена деятельность трёх сельских малокомплектных школ с общим количеством обучающихся 266 человек, из которых заболели 63. Подробности в материале: Из-за ОРВИ в Новосибирской области уже закрыли четыре детсада и три школы

12:41 28.09.2020 Сибирский институт управления (СИУ) — филиал РАНХиГС с сегодняшнего дня, 28 сентября, перешёл на дистанционное обучение из-за коронавируса. Об этом сообщил директор СИУ Олег Федоров в своём видеообращении. Об этом: Сибирский филиал РАНХиГС ушёл на дистанционное обучение из-за коронавируса

13:13 28.09.2020 Детский сад № 265 в Екатеринбурге ушёл на карантин из-за подозрений на коронавирус у сотрудников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городском департаменте образования. Учреждение закрыли на две недели. У четырёх сотрудников детского сада имеется подозрение на коронавирус. Детсад откроют для детей и работников 12 октября 2020 года. Читайте подробнее: В Екатеринбурге полностью закрыли детский сад из-за коронавируса

13:26 28.09.2020 В Забайкалье нашли возможность повысить стоимость бесплатного школьного питания. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова заместителя министра образования, науки и молодёжной политики края Натальи Шибановой. По её словам, инициатива президента России Владимира Путина коснулась более 63 тысяч забайкальских детей, бесплатные школьные обеды организованы во всех учебных заведениях. На эти цели региону выделана целевая субсидия в размере 343 миллионов рублей. Читайте подробнее: Школьники Забайкалья будут питаться лучше

13:53 28.09.2020 В Сибирском институте управления (СИУ) — филиале РАНХиГС ввели специальные требования для проживающих в общежитиях. Так, выход разрешён не более чем на 2 часа в день во внеучебное время, сообщают «НГС.Новости». Читайте подробнее: Из общежития сибирского вуза из-за COVID-19 выпускают только на пару часов

14:22 28.09.2020 В Саратовской области по данным на 28 сентября COVID-19 выявили у семи педагогов и 39 детей. Всего с начала нового учебного года на дистанционное обучение из-за коронавируса переведены семь школ. Кроме школьников на дистанционный формат обучения перешли студенты Краснокутского политехнического лицея и Саратовского техникума электроники и машиностроения. Об этом: На дистанционное обучение из-за COVID-19 переведены семь саратовских школ

14:58 28.09.2020 В семи муниципальных образованиях Оренбургской области на карантин из-за случаев заражения коронавирусом закрыто 22 класса в 16 школах. Об этом сообщила 28 сентября глава минздрава региона Татьяна Савинова во время прямого эфира в Instagram. «На самом деле, это немного. Нет ни одной школы, закрытой целиком», — подчеркнула министр. Об этом: В Оренбуржье карантин по коронавирусу введён частично в 16 школах

15:19 28.09.2020 В Тюменской области середины сентября открылись учреждения дополнительного образования. Двухнедельный промежуток между началом учебного года и открытием кружков и секций помог детям и родителям правильно сформировать свой режим дня, сообщили кореспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона. В штабе подчеркнули, что во всех учреждениях дополнительного образования тщательно соблюдаются все установленные Роспотребнадзором правила санитарно-эпидемиологической безопасности. А именно, соблюдение термометрических фильтров с целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний, проведение уборок с использованием дезинфицирующих средств, наличие антисептических средств для обработки рук, использование приборов для обеззараживания воздуха, запрет на проведение массовых мероприятий. Подробности в материале: Кружки и секции Тюменской области продолжают работу по новым правилам

15:21 28.09.2020 В России на конец прошлой недели из-за коронавируса было закрыто 94 школы, 34 учебных заведения уже сняли карантин. Об этом 28 сентября заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Читайте подробнее: Названо число закрытых из-за коронавируса школ в России

15:33 28.09.2020 В Черногории даже с условием отсрочки начала учебного года на месяц, школы в городах с самым высоким уровнем заболеваемости скорее всего начнут работу сразу в режиме дистанционного обучения. Такое решение принял институт общественного здравоохранения. Об этом: Новый учебный год в Черногории в ряде школ начнется сразу «на удаленке»

15:35 28.09.2020 Ученики 47 классов в школах Адыгеи отправлены на карантин в связи с выявлением в учреждениях случаев заражения коронавирусом нового типа. По данным на 28 сентября, на дистанционном обучении находятся более 860 учащихся, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики. Читайте также: В Адыгее более 860 школьников обучаются дистанционно из-за коронавируса

15:36 28.09.2020 Ребенок с родителем за компьютером (cc) Nenad Stojkovic

16:45 28.09.2020 Школьник на дистанционном образовании. mos.ru. Евгений Самарин

16:59 28.09.2020 В Липецкой области полностью закрыты на карантин школы в селе Донское в Задонском районе, в городе Тербуны, в селе Завальное Усманского района и селе Нарышкино Чаплыгинского района. Отдельные классы отправлены на карантин в 41 школе. Читайте подробнее: В Липецкой области четыре школы закрыты на карантин

17:16 28.09.2020 Из 104 школ Ростова-на-Дону в 35 общеобразовательных организациях зарегистрированы случаи заражения коронавирусом среди учащихся. Однако массового перевода в режим онлайн-обучения пока не планируется. Читайте также: Ростовский сити-менеджер: «Школы мы не закрываем»

17:43 28.09.2020 Около полутора процентов детей от общего числа школьников не пришли в школу из-за недомогания. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Сегодня у нас болеющих среди школьников нет. Дети отучились месяц — это две инкубации, два инкубационных периода, <…> и на сегодняшний день у нас все меры, которые были предприняты, а это и разобщение детей, разное начало, разные входы, термометрия, фильтры на входе — это очень важно, потому что большое количество детей, относительно большое — в общей массе это чуть больше 1,5% — не пришли в школу, потому что они недомогали», — сказала Попова. Читайте также: Попова заявила, что школьников с коронавирусом в России нет

17:51 28.09.2020 Учителей не могут уволить за отказ от вакцинации или от сдачи теста на коронавирус. Это следует из ответа замглавы Минпросвещения Дмитрия Глушко на запрос депутата Госдумы Николая Николаева («Единая Россия»). Подробности в материале: В Минпросвещения разъяснили права учителей при вакцинации от COVID-19

18:09 28.09.2020 Учителя российских школ не будут уволены за отказ вакцинироваться от коронавируса. Об этом говорится в ответном письме Минпросвещения РФ на обращение главы комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева («Единая Россия»), опубликованном в Telegram-канале парламентария. «Увольнение или отстранение от работы сотрудника образовательного учреждения за отказ от иммунизации от COVID-19, отказ от сдачи тестов на коронавирус и на антитела в ТК РФ не предусмотрено», — говорится в документе. Подробности в материале: Минпросвещения РФ обещает не увольнять учителей за отказ от вакцины

18:59 28.09.2020 Под пристальным контролем министерства находится ситуация с закрытием школ на карантин в регионах. О массовом переходе на дистанционное обучение речи не идет. edu.gov.ru

19:57 28.09.2020 Ученики в школьной столовой. Пресс-служба главы и правительства Республики Мордовия

20:48 28.09.2020 169 классов в 57 школах отправлены на карантин в Самарской области. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба областного правительства. По сообщению пресс-службы ведомства, переводить учреждения образования региона на дистанционную форму обучения чиновники не планируют. Читайте также: В Самарской области рассказали о количестве закрытых на карантин классов

21:52 28.09.2020 Учреждения дополнительного образования в Приморье возобновят свою работу с 1 октября. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба краевого правительства. По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос рассматривался на заседании оперативного штаба региона. Подробности в материале: В Приморье с 1 октября возобновляют свою работу учреждения допобразования

21:56 28.09.2020 Число учеников, обучающихся дистанционно из-за коронавируса, сократилось в Еврейской автономной области. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя областного комитета образования региона Михаил Калманов на брифинге по организации процесса обучения в условиях коронавируса. По его словам, в Еврейской автономной области не планируется полностью переводить школы на дистанционное обучение. Читайте подробнее: В Еврейской автономной области назвали число классов, обучающихся онлайн

07:00 29.09.2020 В Липецкой области из-за сезонного повышения заболеваемости полностью закрыты на карантин четыре образовательных учреждения. липецкаяобласть. рф

07:17 29.09.2020 В Алтайском крае, по словам регионального министра образования Максима Костенко, есть план поэтапной модернизации технологического оборудования в школьных столовых. Решение о первом транше на эти цели в размере 50 млн было принято в конце 2018 года. Такие же суммы краевой бюджет выделил муниципалитетам в 2019 и 2020 годах. По его словам, есть школьные столовые, где полностью проведена модернизация, а есть — где только частично. Но, подчеркнул он, условия для предоставления школьного питания созданы везде. Цитата «Толка».

08:52 29.09.2020 Николай Николаев. duma.gov.ru

09:39 29.09.2020 Уже 621 класс в школах Свердловской области отправили на карантин из-за заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19, сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram. 321 класс временно закрыли из-за случаев COVID-19. Ещё 300 — из-за вспышек ОРВИ и гриппа. Ушедшие на карантин дети продолжают учиться в дистанционном формате, если они не являются заболевшими. В регионе растёт заболеваемость ОРВИ и гриппом, а обстановка по коронавирусу «немного ухудшилась», отметил Куйвашев. Подробности в материале: На Среднем Урале закрыли на карантин 621 школьный класс

09:50 29.09.2020 Пять дошкольных учреждений Свердловской области полностью ушли на карантин, сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram. Четыре детских сада временно закрылись из-за вспышек гриппа и ОРВИ. Ещё одно учреждение отправили на карантин «из-за коронавируса», написал руководитель. Кроме того, в регионе закрыли 121 группу в детских садах (в 83 произошли вспышки ОРВИ и гриппа, в 38 — случаи COVID-19). Об этом: В Свердловской области полностью закрыли на карантин пять детских садов

11:03 29.09.2020 В Республике Карелия более 1200 школьников, а также более 130 студентов и 40 дошкольников перешли на дистанционное обучение из-за выявленных случаев заражения коронавирусом. Читайте также: В Карелии более 1,2 тыс. школьников переведены на «дистанционку»

11:10 29.09.2020 В Ленинградской области пока не собираются переносить осенние школьные каникулы в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе областной администрации. Подробности в материале: В Ленобласти не будут переносить каникулы из-за коронавируса

12:20 29.09.2020 В Ростовской области вопрос о продлении школьных каникул пока не поднят, передаёт ИА REGNUM 29 сентября. Читайте также: В Ростовской области продлевать школьные каникулы пока не планируют

12:32 29.09.2020 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. Судя по данным оперативного штаба на 29 сентября, за последние сутки произошло пять новых летальных случаев пациентов с SARS-CoV-2, а общее число жертв коронавируса составляет уже 477. По-прежнему наблюдается рост числа больных внебольничной пневмонией (4392 пациента, +27 за последние сутки) и ОРВИ (3876 пациентов, +17 за последние сутки). Тяжелобольных — 208 человек (+8 за последние сутки), на ИВЛ находятся 69 человек (за последние сутки данные не изменились). С начала учебного года коронавирус выявлен у 67 детей до 17 лет включительно (+4 за последние сутки). Об этом: На Алтае коронавирус всё чаще стали выявлять у детей

12:47 29.09.2020 В 15 школах Татарии закрыты на карантин по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) 20 классов, большинство из них — в Казани. Полностью закрытых школ в республике на сегодняшний день нет. Читайте также: В школах Татарии на карантин закрыли десятки классов

13:22 29.09.2020 Санкт-Петербургская духовная академия, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, продолжит образование студентов в дистанционном формате. Подробности в материале: Духовная академия Петербурга целиком переходит на «дистанционку»

14:00 29.09.2020 Прокуратура Алтайского края организовала горячую линию по вопросам обеспечения школьников питанием. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства. Жители Алтайского края могут обратиться в прокуратуру и сообщить о фактах нарушения законодательства, связанных с организацией питания в школьных столовых. Звонки принимаются с понедельника по четверг по номеру: 8 (3852) 200−618 с 09:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 13:45. С 18:00 до 09:00 можно звонить по номеру телефона: 8−903−947−6157. По пятницам — с 9:00 до 16:45 по номеру 8 (3852) 200−618 с перерывом на обед с 13:00 до 13:45, с 16:45, а также в выходные, нерабочие праздничные дни по номеру 8−903−947−6157.

14:01 29.09.2020 Санкт-Петербургская духовная академия переходит на дистанционную форму обучения. spbda.ru

14:05 29.09.2020 Учебные заведения Псковской области сами будут принимать решение, продлевать осенние каникулы или нет. В настоящий момент такой необходимости в целом в регионе нет, ситуация с коронавирусом остается стабильной. Читайте также: В Псковской области не видят причин для продления осенних каникул

14:36 29.09.2020 В Курской области из-за роста заболеваемости ОРВИ на карантин полностью закрыты две школы, а также 12 классов в семи школах и две группы в двух детсадах. Читайте подробнее: В Курской области закрыты на карантин две школы

14:56 29.09.2020 В Хакасии по состоянию на 29 сентября на карантин по коронавирусу закрыты три школы и два детских сада. Также закрыты отдельные классы в школах и группы в детских садах. Читайте подробнее: Школы и детсады Хакасии закрываются на карантин по коронавирусу

15:13 29.09.2020 В России на сегодняшний день невозможно перевести все школы полностью на дистанционное обучение. Об этом журналистам заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко. «Полностью на дистанционное [обучение] перейти в школе невозможно», — сказал Глушко. Подробности в материале: В Минпросвещения заявили о невозможности перейти на «дистанционку»

15:37 29.09.2020 В Свердловской области пока не планируют отправлять школьников на внеплановые каникулы из-за пандемии COVID-19. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на онлайн-брифинге. Чиновник отметил, что в настоящий момент для объявления карантина нет объективных оснований. «Мы будем наблюдать за конкретной ситуацией. Если она будет стабильной, мы будем продолжать учебу», — сказал Креков. В регионе наметилась «умеренно спокойная» ситуация по COVID-19, заявил заместитель губернатора. Впрочем, если она ухудшится, то власти будут ужесточать ограничительные меры, добавил чиновник. Читайте подробнее: На Среднем Урале ответили, будут ли закрывать школы на COVID-каникулы

15:37 29.09.2020 В Курской области нет предпосылок к возвращению школ на дистанционное обучение, заявил региональный комитет образования и науки. Родителей призвали не паниковать и соблюдать меры профилактики. Подробности в материале: Курский комитет образования: школы работают в традиционном режиме

15:40 29.09.2020 Во время дистанционного формата образования учителям и школьникам предоставят необходимую технику во временное пользование. Об этом заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко. «Сегодня наша задача — предоставить компьютеры в первую очередь учителям, конечно, техника для детей тоже будет предоставляться, но не в собственность, а в пользование за счет передачи образовательным учреждениям данной компьютерной техники», — сказал Глушко. Читайте также: Минпросвещения обеспечит техникой учителей и учеников на «дистанте»

15:47 29.09.2020 Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил компенсировать родителям школьников отпуск за свой счёт, который они будут вынуждены взять в случае закрытия школ из-за эпидемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября. Читайте подробнее: Миронов предложил компенсировать родителям отпуска из-за закрытия школ

15:49 29.09.2020 Коронавирус не сможет проникнуть в школы, если будет работать фильтрация в виде соблюдения санитарных рекомендаций. Об этом в ходе совещания правительства РФ с президентом страны Владимиром Путиным заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. «Вчера министры провели селекторное совещание с регионами по школам. Был проанализирован опыт начала учебного года. Мы поменяли режим и рекомендовали использование масок педагогам вне учебного процесса — на педсоветах, при общении с родителями, и так далее. Если фильтры работают, то это предупреждает занос инфекции в детский коллектив», — сказала Голикова. Читайте подробнее: Голикова рассказала, как предупредить занос коронавируса в школы

16:10 29.09.2020 Более 800 тысяч классных руководителей получат федеральную доплату в размере пяти тысяч рублей. Об этом в ходе совещания правительства РФ с президентом России Владимиром Путиным заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. «Средства начислены. Свыше 800 тысяч человек получат доплаты до Дня учителя [5 октября]. Мы сохраним контроль за этим вопросом», — сказал Кравцов. Об этом: Классные руководители получат федеральную доплату до 5 октября

16:37 29.09.2020 В Санкт-Петербурге с начала текущей недели на карантин из-за коронавирусной инфекции и ОРВИ на дистанционное обучение переведены еще 11 школьных классов. Всего в настоящий момент на карантине находится 37 классов. Об этом ИА REGNUM 29 сентября рассказали в комитете по образованию Санкт-Петербурга. Читайте также: В Петербурге с начала недели на карантин закрыли еще 11 классов

17:21 29.09.2020 Школьные каникулы после окончания первой четверти учебного года 2020−2021 пройдут в два этапа. Первыми отправятся отдыхать первоклассники, у которых каникулы начнутся с 29 октября и продлятся до 5 ноября. Для всех остальных учащихся каникулы запланированы со 2 по 11 ноября. Об этом сообщила министр образования и науки республики Инна Кравченко. Об этом: В минобре Карачаево-Черкесии рассказали о графике школьных каникул

18:14 29.09.2020 Власти Ленинградской области снимут ограничения по количеству детей в группах детского сада, в том числе и в «красной» зоне, то есть районах с самой сложной ситуацией по коронавирусу. Об этом: В Ленобласти разрешат увеличить количество детей в группах детсадов

20:08 29.09.2020 Случаи заражения школьников коронавирусом на Южном Урале пока есть только в Магнитогорске и Челябинске. Об этом сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. Читайте также: Школьникам в Челябинске больше не придется стоять в очередях на термометрию

20:22 29.09.2020 В Ростове-на-Дону 15 школьных классов переведены на дистанционное обучение. Осенние каникулы переносить пока не планируется. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 29 сентября. Читайте также: В Ростове-на-Дону 15 школьных классов переведены на онлайн-обучение

21:25 29.09.2020 Работа с компьютером на уроке. Министерство просвещения России

21:31 29.09.2020 Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил платить родителям в случае перевода обучения их детей-школьников на «дистанционку». https://twitter.com/mironov_ru/status/1311009028450004992

06:14 30.09.2020 В Новосибирской области речи об изменении срока каникул или переходе школьников на дистанционное обучение пока нет. Об этом сообщило министерство образования региона. «Мы таких мер пока не предполагаем», — цитируют «НГС Новости» министра образования области Сергея Федорчука. Читайте также: Новосибирским школьникам не будут менять график осенних каникул — минобр

07:12 30.09.2020 Информация о коронавирусе. Алтайский край. vk.com covid2019_altairegion

07:19 30.09.2020 Алтайский край. С начала учебного года коронавирус выявлен у 72 детей до 17 лет включительно (+5 за последние сутки). Читайте также: Взрывной рост тяжелобольных пациентов с SARS-CoV-2 наблюдается на Алтае

08:51 30.09.2020 В школах Оренбургской области число классов, закрытых на карантин выросло. По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, на 29 сентября ограничительные мероприятия из-за выявленных случаев заражения коронавирусом действуют в 27 классах, тогда как днем ранее числилось 22 закрытых класса. Читайте подробнее: В школах Оренбуржья растёт число классов, закрытых на карантин

09:04 30.09.2020 За несколько дней в Северной Осетии увеличилось более чем в два раза число школьных классов, закрытых на карантин из-за коронавируса. Если в конце прошлой недели минобр сообщал о 16 закрытых классах, трех группах в трех детских садах и трех полностью закрытых детских садах, то 29 сентября появилась информация о карантине в 37 классах и четырех детских садах. Читайте также: В РСО-Алании выросло число классов, закрытых на карантин из-за коронавируса

09:05 30.09.2020 Instagram губернатора Евгения Куйвашева. instagram.com evgenykuyvashev

09:18 30.09.2020 В Новосибирской области с подозрением на коронавирус госпитализированы 26 детей, в том числе дети с подтверждённым диагнозом. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Подробности в материале: В Новосибирской области растёт число госпитализированных детей с COVID-19

09:32 30.09.2020 В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Забайкальском крае с сегодняшнего дня, 30 сентября 2020 года, и до особого распоряжения вводится дистанционное обучение обучающихся общеобразовательных организаций городского округа «поселок Агинское». Об этом сообщает официальный сайт муниципалитета. Об этом: Все школы забайкальского райцентра перешли на «дистанционку»

10:04 30.09.2020 В Республике Карелия еще пять школьных классов переведены на дистанционное обучение из-за обнаружения коронавирусной инфекции. Об этом 30 сентября сообщил глава региона Артур Парфенчиков. Подробности в материале: В Карелии еще пять классов ушли на «дистанционку» из-за коронавируса