Барнаул, 24 сентября, 2020, 08:26 — ИА Регнум. Серия циклонов северо-западного происхождения, с обширными массивами плотной облачности, минуя Европейский антициклон с северо-восточной стороны, устремляются вглубь Сибири и несут с собой осадки и холод.

CЦ ФГБУ «НИЦ «Планета» Северная зона видимости

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Один из таких циклонов принесет с собой ухудшение погоды 24 сентября: в большинстве районов Западной Сибири ожидаются дожди, местами сильные, в горах Республики Алтай с мокрым снегом, также в Алтайском крае и в Республике Алтай ожидается усиление порывистого ветра до 25−28 м/с, в горах до 32 м/с. Об этом сказано в обзоре погодных условий CЦ ФГБУ «НИЦ «Планета», выполненном с использованием информации ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» и прогностических подразделений Росгидромета по СФО.

В результате вторжения холодного воздуха 25−26 сентября вероятны осадки смешанного характера в виде дождя и мокрого снега. Температурный фон в Западной Сибири продолжит понижаться в ночное время до +3…+8°C, при прояснениях до — 5°C, в дневное время максимальная температура воздуха не превысит +6…+12°C.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о значительном похолодании и сильном ветре жителей Алтайского края предупредили ещё накануне, 23 сентября.