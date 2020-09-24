Нижний Новгород, 24 сентября, 2020, 07:58 — ИА Регнум. Нижегородские чиновники, предприниматели и общественные деятели активно делятся предложениями по улучшению качества жизни в регионах России. Они отправили 714 идей на конкурс «Сильные идеи для нового времени», который проводит «Агентство стратегических инициатив» на площадке idea.asi.ru. Как сообщает ИА REGNUM идеи можно было подать по семи направлениям.

Фирс Журавлёв. Чиновник. 1884

«Современная экономика»

Самая популярная идея — предложение нижегородского политолога Евгения Семенова создать национальный парк развлечений «Китежland» вблизи озера Светлояр в Нижегородской области, в котором, «по преданию, утонул не покорившийся врагам град Китеж». По замыслу автора, постройка российского парка с оригинальным национальным тематическим и эстетическим решением позволит создать уникальный международный туристический бренд.

создать национальный парк развлечений «Китежland» вблизи озера Светлояр в Нижегородской области, в котором, «по преданию, утонул не покорившийся врагам град Китеж». По замыслу автора, постройка российского парка с оригинальным национальным тематическим и эстетическим решением позволит создать уникальный международный туристический бренд. Второе место занимает идея создать «агрегатор туристских предложений для пожилых людей, который должен содержать исключительно специализированные продукты».

Третье — предложение распространить на всю Россию опыт действующей в Нижегородской области муниципальной сети «единых окон» «Мой Бизнес», в которых субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить комплекс услуг.

«Новая технологическая стратегия»

Наиболее популярной идеей, предложенной нижегородцами по данному направлению, стало создание единой архитектуры муниципальной цифровой платформы ГосОфис. Предполагается, что новая платформа поможет «преодолеть разрозненность ведомственных систем».

На втором месте предложение о разработке отечественного программного обеспечения «нового поколения» для проектирования объектов топливо-энергетического и нефтехимического комплексов с их последующей интеграцией.

Третье место занимает проект по «повышению информированности и тиражирования лучших управленческих практик и технологических решений на основе мониторинга предприятий лидеров отраслей России».

«Новая социальная стратегия»

Самое популярное направление у нижегородцев, отправивших в его рамках 314 идей.

Наиболее популярная идея — представленный губернатором Глебом Никитиным проект нового подхода к оказанию помощи семьям с детьми, имеющим доход ниже прожиточного минимума. Проект предполагает изменение системы оценки имущественного положения семьи с внедрением механизма социального контракта.

проект нового подхода к оказанию помощи семьям с детьми, имеющим доход ниже прожиточного минимума. Проект предполагает изменение системы оценки имущественного положения семьи с внедрением механизма социального контракта. На втором месте — предложение возвращать гражданам не потраченные ими страховые взносы за ОМС.

Третье место занимает идея по улучшению работы с лицами с ментальной инвалидностью. Автор предлагает сделать акцент на социализации больных, чтобы те могли достигнуть максимальной независимости и самостоятельности.

«Новые компетенции»

В данном направлении лидирует проект по обучению школьников безопасному поведению с использованием виртуальной реальности. Автор считает, что «Проект «VRОБЖ» создает мотивацию школьников к изучению норм безопасности и их осознанному исполнению для сохранения жизни и здоровья в опасных ситуациях».

Второе место занимает идея создания федеральной системы поддержания инноваций и компетенций. Предполагается, что реализация проекта позволит улучшить ситуацию на рынке труда за счет обучения людей универсальным, практическим навыкам, востребованным работодателями, а также создать систему быстрого переучивания рабочей силы в зависимости от ситуации в экономике.

Идея, занимающая третье место, должна помочь решить проблему нехватки инженеров в России. Проект «Школа юного инженера» направлен на раннее (с первого класса) приобщение детей к научно-техническому творчеству.

«Новое городское развитие»

Все три лидирующие в данном направлении идеи касаются положения животных. Причина проста, все топовые идеи предложены одним человеком — главой Ветеринарной ассоциации Нижегородской области Андреем Фоминым.

Ветеринар предлагает:

усилить уголовную ответственность за жесткое обращение с животными — убрать условные сроки и приравнять уголовную ответственность за убийство животного к уголовной ответственности за убийство человека;

создать таможенные зоогостиницы — пункты передержки животных у погранпунктов России;

включить ветеринарно-санитарную экспертизу с токсикологией и гистологией в перечень экспертиз, проводимых органами МВД, что позволит повысить раскрываемость преступлений в отношении животных.

«Новая молодёжная повестка»

Лидирует предложение о создании интернет-радио для детей и молодежи. Инициатор утверждает, что реализация проекта поможет в развитии и поощрении творческих успехов молодёжи».

Второе место у идеи создания Центров реверсивного наставничества, в которых более взрослые люди могли бы учиться у молодых цифровым навыкам.

На третьем — предложение создания сети бизнес-инкубаторов для школьников при вузах, в которых подростки смогут определиться с дальнейшим направлением обучения и получить базовые знания по предпринимательству. .

«Новые идеи для бизнеса»

Лидирует предложение по развитии малого предпринимательства. Сделать это автор предлагает с помощью активного использования франшиз, а также подготовки компетентных российских предпринимателей.

Втрое место у предложения открыть компанию, «которая будет устанавливать специальные контейнеры для сортировки мусора, а в дальнейшем будет заниматься развозом отходов по заводам по переработке отходов».

Третье место занимает идея строительства завода по переработке отходов древесины.

Всего на данный момент на конкурс поступило 14 781 предложение. Авторы отобранных экспертами идей получат приглашение на дальнейшую проработку. 1−9 октября 2020 года состоится региональный этап форума, который пройдет в пространствах коллективной работы «Точка кипения» по всей стране. 100 лучших идей будут продвигаться «Агентством стратегических инициатив».