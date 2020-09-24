Чита, 24 сентября, 2020, 06:52 — ИА Регнум. Новое кадровое назначение произошло в правительстве Забайкальского края. Как сообщает сегодня, 24 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора, назначен первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края. Им стал экономист Роман Слепцов.

Правительство Забайкальского края Первый заместитель министра ЖКХ Забайкалья Роман Слепцов

До назначения на должность первого заместителя министра ЖКХ Забайкалья он был сотрудником данного профильного ведомства, награжден знаком «За отличие в службе» I, II и III степени.

Как уже сообщало ИА REGNUM, это далеко не первое кадровое назначение за последние месяцы.