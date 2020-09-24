Москва, 24 сентября, 2020, 06:49 — ИА Регнум. Вопрос о включении стоимости установки счетчиков в платежи по услугам ЖКХ проработают ФАС, Минэнерго и Минэкономразвития. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующие поручения вице-премьера РФ Юрия Борисова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата ЖКХ

Они должны быть исполнены до 19 ноября. При этом в аппарате вице-премьера отметили, что повышение платы за услуги ЖКХ возможно, но лишь после представления профильными министерствами финансово-экономического обоснования конечного размера этого увеличения.

Кроме того в документе говорится, что ФАС, Минэнерго и Минэкономразвития должны представить до 6 октября предложения по «дополнительному росту тарифов на электроэнергию», учитывающему расходы на установку приборов учета, в течение не менее трех лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября в РФ вступили в силу новые правила поверки счетчиков, предполагающие подтверждение факта контроля только в электронном виде.

Ранее также сообщалось, что лидерами среди регионов России по доле расходов населения на коммунальные услуги стали Коми, Чукотский автономный округ, Магаданская и Рязанская области, а также Камчатский край.