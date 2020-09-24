Москва, 24 сентября, 2020, 06:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин начал проводить очные мероприятия, однако основным форматом по-прежнему будет видео-конференц-связь, заявил 23 сентября журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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"Очных мероприятий постепенно будет становиться больше, — сказал представитель Кремля. — Базовым форматом пока остается видео-конференц-связь. Прессу пока звать не будем».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Владимир Путин 23 сентября впервые после перехода на режим самоизоляции провёл два крупных мероприятия в Кремле. Он встретился с сенаторами и побеседовал за круглым столом с атомщиками.

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