Артём, Приморский край, 24 сентября, 2020, 06:21 — ИА Регнум. В Приморском крае пьяного виновника ДТП, в результате которого погибли водитель и пассажир автобуса, суд города Артём приговорил к колонии-поселению на 5 лет и 6 месяцев. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

25.мвд.рф ДТП. Приморский край

Следствие установило, что 19 августа 2018 года на выезде из города Артём 46-летний водитель автомобиля Nissan Safari, находившийся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу движения и после ряда манёвров врезался в пассажирский автобус.

25.мвд.рф ДТП. Приморский край

25.мвд.рф ДТП. Приморский край

В результате столкновения джипа с автобусом, водитель которого до последнего момента пытался его избежать, 61-летний водитель автобуса погиб на месте. С различными травмами были госпитализированы девять пассажиров, один из которых — 74-летний мужчина — позднее от полученных травм скончался.

25.мвд.рф ДТП. Приморский край

«Артёмовский городской суд признал подсудимого виновным в совершении преступления. Подсудимому назначено наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также в течение трёх лет мужчине запрещено управлять транспортными средствами», — говорится в сообщении ведомства.