Бамако, 24 сентября, 2020, 06:02 — ИА Регнум. Трое военнослужащих армии Мали погибли в результате нападения боевиков в городе Булкесси, сообщает пресс-служба малийского министерства обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдат

Сообщается, что боевики напали на военный патруль на юге города. В результате нападения погибли трое солдат, еще четверо получили ранения. Власти Мали уже осудили эту атаку террористов.

Отмечается, что нападение произошло спустя два дня, как временный вице-президент Мали пообещал привести вооруженные силы в боевую готовность и начать войну против террористов. Других подробностей о произошедшем нападении не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября террористы убили троих военнослужащих армии Мали на северо-западе страны. Еще две армейских машины были уничтожены, пятеро военных пропали без вести. Отмечалось, что патруль малийской армии попал в засаду.