Вашингтон, 24 сентября, 2020, 05:48 — ИА Регнум. Обвинения бывшему полицейскому Бретту Хэнкинсону в убийстве чернокожей Брионны Тейлор предъявлены не будут. Такое решение приняли власти американского города Луисвилл в штат Кентукки, сообщает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Расследованием этого дела занималось управление городской полицией. В ходе процесса Хэнкинсон был уволен из рядов правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта трое полицейских ворвались в квартиру Брионны Тейлор в связи с подозрением, что там хранятся наркотики. В этот момент друг женщины, который также находился в жилище, открыл стрельбу по полицейским. Спящая Тейлор была убита ответным огнем правоохранителей.

15 сентября власти Луисвилла объявили о том, что семья чернокожей получит $12 млн в качестве компенсации за ее гибель.