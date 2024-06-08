Вашингтон, 24 сентября, 2020, 05:48 — ИА Регнум. Сомнения президента США Дональда Трампа в мирной передаче власти в случае проигрыша на выборах повеселили бывшего вице-президента, кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена. В этом он 23 сентября признался журналистам.

Gage Skidmore Джо Байден

«Меня развеселило это, — сказал Байден. — Я спросил, в какой стране мы находимся? Послушайте, он говорит самые иррациональные вещи».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Трамп отказался от прямого ответа на вопрос, сможет ли он гарантировать мирную передачу власти в случае поражения на президентских выборах.

Ответ на этот вопрос он поставил в зависимость от итогов голосования по почте, против которого выступал много раз.