Москва, 24 сентября, 2020, 05:30 — ИА Регнум. Общая рыночная капитализация «Яндекса» и TCS Group (основной актив — Тинькофф-банка) выросла на $2 млрд после объявления о слиянии, передаёт 24 сентября РБК со ссылкой на данные о котировках акций на американской Nasdaq для «Яндекса» и Лондонской фондовой бирже для TCS.

Алексей Алексеев Яндекс

До объявления о предполагаемой сделке стоимость двух компаний составляла $26,1 млрд ($20,9 млрд у «Яндекса» и около $5,2 млрд у TCS). День торгов на фоне сообщений о слиянии добавил к этой величине почти $2,1 млрд — 8% «Яндексу» и 6% TCS Group.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания «Яндекс» планирует приобрести TCS Group примерно за $5,48 млрд.