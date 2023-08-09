Москва, 24 сентября, 2020, 05:19 — ИА Регнум. В министерстве труда и социальной защиты России предложили изменить подход к определению уровня прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ), пишет 24 сентября «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Министерство труда и социальной защиты России

Идея министерства заключается в отказе от расчёта величины прожиточного минимума как стоимости корзины потребления. Вместо этого предлагается определять показатель как часть (на уровне 44,2% в среднем по России) среднедушевого дохода. МРОТ Минтруд предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты. Такие изменения могут быть приняты с 2021 года.

«Такой подход соответствует мировой практике определения порога бедности на основе соотнесения с преобладающим стандартом потребления», — прокомментировала идею проректор Высшей школы экономики Лилия Овчарова.

Отмечается, что необходимые поправки в профильные федеральные законы разработчики нового подхода представили на заседании правительства 23 сентября и проект уже получил одобрение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство России обсуждает запрет на понижение уровня прожиточного минимума для регионов.

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