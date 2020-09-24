Москва, 24 сентября, 2020, 03:48 — ИА Регнум. Новые правила поверки счетчиков в России, которые вступают в силу с 24 сентября, предполагают подтверждение факта контроля только в электронном виде, сообщил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт) Алексей Абрамов.

Иван Шилов ИА REGNUM Счётчик

«Вступившие в силу поправки устанавливают приоритет электронной регистрации результатов оформления поверки и утверждения типов средств измерений, которая станет единственным юридически значимым подтверждением результатов метрологических работ. Без передачи сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин») результаты метрологических работ будут не действительны», — сказал глава ведомства, слова которого приводит ТАСС.

Уже выданные бумажные свидетельства продолжают действовать до указанного в них срока очередной поверки. Новые документы в подобном виде можно будет получить по желанию, но они станут носить лишь информационный характер.

Согласно нововведениям, специалист по поверке обязан в течение суток внести сведения о факте контроля в реестр ФГИС «Аршин». При этом владелец счетчика по номеру устройства сможет получить доступ к указанной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле правительство России перенесло на начало 2021 года дату поверки бытовых счетчиков, у которых истек или заканчивается срок поверки.