Москва, 24 сентября, 2020, 03:15 — ИА Регнум. АО «Почта России», созданное в июне 2018 года из одноимённого ФГУП, объявило крупную закупку транспортных средств. Общая стоимость тендера превышает 511 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Почта России

В технической части документации уточняется, что 433 автомобиля предназначены для курьерской службы. В целом же будет приобретено 639 транспортных средства. Максимальная цена договора — 511 616 284 рубля.

Первый вид транспорта, которого планируют купить 530 единиц, должен иметь не менее двух посадочных мест в кабине, грузоподъёмность не менее 620 кг, мощность двигателя не менее 75 л. с., и кузов — легкогрузовой цельнометаллический фургон.

Второй тип приобретаемых автомобилей, которых будет закуплено 109 единиц, должен быть оснащён не менее чем пятью посадочными местами, иметь мощность двигателя не менее 85 л. с.

Поставят автомобили в управления почтовой связи почти всех регионов России, в том числе в управления Санкт-Петербурга, Коми, Адыгеи, Карелии, Брянской, Ивановской, Орловской, Костромской, Рязанской, Пензенской, Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Смоленской, Архангельской областей, Татарии, Башкирии, Чувашии и другие.

Итоги тендера подведут 21 октября 2020 года.