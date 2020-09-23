Петропавловск-Камчатский, 24 сентября, 2020, 02:53 — ИА Регнум. Командующий Восточным военным округом (ВВО) генерал-полковник Геннадий Жидко в ходе инспекторской поездки проверил ход строительства объектов подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба ВВО Минобороны РФ.

Минобороны России Геннадий Жидко

В настоящее время на базе ТОФ в Вилючинске осуществляется строительство новой пирсовой зоны, коммуникаций и систем жизнеобеспечения для новых атомных подводных лодок, поступление которых ожидается в ближайшем будущем.

После инспектирования строительства объектов инфраструктуры для современных атомоходов, Жидко посетил Военно-морской клинический госпиталь в Петропавловске-Камчатском, где в 2020 году в рекордно короткие сроки был создан многофункциональный медицинский центр. Командующий также проверил состояние дел по установке новейшего водолазного барометрического комплекса «Спаситель», который позволит военным медиками проводить лечение при водолазных заболеваниях с использованием различных дыхательных смесей.

Как сообщало ИА REGNUM, командующий Восточным военным округом (ВВО) генерал-полковникГеннадий Жидков ходе инспекторской поездки проверил подготовку отдалённых арктических гарнизонов к зимнему периоду.

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