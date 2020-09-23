Лос-Анджелес, США, 24 сентября, 2020, 00:44 — ИА Регнум. Студия Marvel вновь отложила премьеру кинокомикса «Чёрная Вдова». Об этом 23 сентября сообщил портал Deadline.

Marvel.com Постер кинокомикса «Чёрная Вдова»

Фильм выйдет на большие экраны не 6 ноября 2020 года, как было запланировано ранее, а 7 мая 2021. Стоит отметить, что перенос премьеры картины отразится на всех кинокомиксах четвёртой фазы: релиз «Шан-Чи и легенда десяти колец» перенесён на 9 июля 2021, а «Вечных» — на 5 ноября 2021.

Напомним, ранее кинокомпания Warner Bros. так же в очередной раз решила отложить премьеры кинокомикса «Чудо-женщина 1984». Ожидается, что фильм начнут показывать в кинотеатрах 25 декабря 2020 года.