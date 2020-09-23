Вашингтон, 23 сентября, 2020, 23:56 — ИА Регнум. Авиакомпания United Airlines отложила планы по увольнению пилотов до 30 октября после достижения соглашения с профсоюзами, 23 сентября сообщает агентство Reuters.

Melvinnnnnnnnnnn (FN2187) Самолет авиакомпании «United Airlines»

Согласно сделке между United и профсоюзом, представляющим 13 000 пилотов авиакомпании, стороны должны вскоре принять расширенное соглашение, которое позволит ещё отсрочить увольнения.

«Наши пилоты сейчас голосуют за предварительное соглашение, которое, в случае его утверждения, позволит избежать увольнений пилотов как минимум на девять месяцев» , — заявил в среду официальный представитель United Фрэнк Бененати.

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