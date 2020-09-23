Москва, 23 сентября, 2020, 23:38 — ИА Регнум. Спасение жизни создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа требует вмешательства международных структур, сообщила 23 сентября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Джулиан Ассанж

Назвав обращение с Ассанжем, который находится под судом в Лондоне, негуманным, российский дипломат добавила, что идёт расправа над неугодным журналистом «по примеру мафиозных структур».

Захарова «Мы призываем международные структуры, правозащитные организации и профессиональное сообщество продолжать прилагать все усилия для того, чтобы просто спасти жизнь Джулиана Ассанжа и защитить его честь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ассанжу грозит экстрадиция в США, где его могут приговорить к сроку в 175 лет. В британской тюрьме журналист плохо чувствует себя физически, кроме того, он страдает от глубокой депрессии.