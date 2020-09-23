Вашингтон, 23 сентября, 2020, 23:13 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп пообещал ужесточить ограничения на ввоз кубинских сигар и рома в рамках «борьбы с коммунистическим угнетением», 23 сентября передает Fox News.

skeezy Торседорос

«Мы продолжим ограничивать ввоз алкоголя и кубинского табака» , — заявил Трамп на мероприятии в Белом доме.

Также президент США пообещал, что министерство финансов «запретит американским путешественникам останавливаться на объектах, принадлежащих кубинскому правительству».

Читайте также:Власти Кубы назвали блокаду со стороны США бесчеловечной