Трамп пообещал ограничить ввоз сигар и рома с Кубы
Вашингтон, 23 сентября, 2020, 23:13 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп пообещал ужесточить ограничения на ввоз кубинских сигар и рома в рамках «борьбы с коммунистическим угнетением», 23 сентября передает Fox News.
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«Мы продолжим ограничивать ввоз алкоголя и кубинского табака», — заявил Трамп на мероприятии в Белом доме.
Также президент США пообещал, что министерство финансов «запретит американским путешественникам останавливаться на объектах, принадлежащих кубинскому правительству».
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