Дамаск, 23 сентября, 2020, 22:37 — ИА Регнум. В Сирии боевики террористических группировок готовят провокацию с отравляющими веществами, сообщил 23 сентября на брифинге замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Гринкевич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Химическая атака

По информации российских военных, провокация с постановочными видеосъёмками готовится в районе населенного пункта Кансафра на территории сирийской провинции Идлиб, часть которой контролируется незаконными вооруженными формированиями.

«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о готовящейся боевиками незаконных вооруженных формирований очередной попытке организовать провокацию с использованием отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации», — сказал Александр Гринкевич.

«Согласно имеющейся информации, террористы доставили отравляющие вещества в район населенного пункта Кансафра провинции Идлиб и ведут подготовку к проведению постановочных съемок для обвинения правительственных сил САР в применении химического оружия против мирного населения», — добавил замначальника российского Центра по примирению.