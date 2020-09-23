Посёлок городского типа Пангоды, Ямало-Ненецкий АО, 23 сентября, 2020, 22:07 — ИА Регнум. На Ямале без электроснабжения 23 сентября остался посёлок Пангоды. Об этом сообщает администрация Надымского района.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

В единую дежурно-диспетчерскую службу в 15:08 (13:08 мск) поступило сообщение о задымлении на базовой пангодинской электроподстанции из-за короткого замыкания.

На подстанции ведутся восстановительные работы, задействовано 20 человек. Объекты жизнеобеспечения — котельная, водоочистные сооружения, помещение больницы — обеспечены электричеством за счёт дизельных электростанций. Электроснабжение посёлка местные власти обещают восстановить к утру 24 сентября.

Отметим, что в посёлке Пангоды Надымского района проживает более 11 тыс. человек.