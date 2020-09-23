Москва, 23 сентября, 2020, 20:57 — ИА Регнум. К режиму самоизоляции обязали российских граждан, которые прилетели из-за границы, говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ, опубликованном 23 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Домодедово

Уточняется, что гражданам даётся три дня с момента прилёта на то, чтобы они сдали ПЦР-тест на коронавирус. Пока не будет результата этого теста, вернувшиеся на родину должны соблюдать режим изоляции по месту жительства.

В документе указано, что, со своей стороны, работодатели должны рассказать об этих требованиях сотрудникам, выезжающим за границу. Постановление вступит в силу с 24 сентября.