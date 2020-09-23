Смоленск, 23 сентября, 2020, 20:40 — ИА Регнум. Представитель Смоленской области в Совете Федерации РФ Франц Клинцевич покинул свой пост. Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба Совфеда.

Council.gov.ru Франц Клинцевич

«В связи с наделением полномочиями нового представителя в СФ от исполнительного органа государственной власти Смоленской области прекращены полномочия сенатора Франца Клинцевича», — говорится в сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Клинцевич был назначен сенатором в 2015 году. После единого дня голосования в Совет Федерации 13 сентября 2020 года были назначены около 20 новых сенаторов. Губернатор Смоленской области Алексей Островский своим представителем в Совфеде назначил Нину Куликовских.